Финансовые новости
- |
- 27.09.17
- |
- 13:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ДТЭК выставил оферту на покупку акций "Киевэнерго" по 28,04 грн/штука и "Донецкоблэнерго" – 8,78 грн
07:32 27.09.2017 |
Согласно сообщениям компаний в системе раскрытия информации НКЦБФР, информация об офертах получена от ООО "ДТЭК Пауэр Трейд" 22 сентября 2017 года.
Эти цены являются самыми высокими, по которой мажоритарии покупали акции этих энергокомпаний в предыдущие 12 месяцев.
Согласно требованиям закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в АО", после концентрации каким-либо лицом или группой аффилированных лиц, доминирующего пакета акций, миноритарии имеют право на выкуп их акций по указанной цене.
Как сообщалось, кипрская компания Ornex ltd из группы СКМ в августе выкупила у государства на аукционе 25%-е пакеты акций "Киевэнерго" и "ДТЭК Донецкоблэнерго", увеличив свою долю в этих компаниях до доминирующей.
Структурам СКМ принадлежит 97,3987% акций "Киевэнерго" и 96,4991% акций "Донецкоблэнерго".
СКМ, 100% акций которой принадлежит Ринату Ахметову, профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, производстве минерального сырья, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, машиностроении и транспортном бизнесе.
В СКМ входят компании "Метинвест" и энергохолдинг "ДТЭК", банк ПУМБ, страховые компании "АСКА" и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и другие.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Наталья Микольская: Наша цель - пересмотр условий свободной торговли с ЕС
|Сергій Місюра: Вибухи на складах у Вінницькій області, це точно диверсія
|Военная прокуратура расследует ЧП на артскладах ВСУ под Калиновкой по статье "диверсия" - СБУ
|Украинский рынок аренды недвижимости растет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ДТЭК выставил оферту на покупку акций "Киевэнерго" по 28,04 грн/штука и "Донецкоблэнерго" – 8,78 грн
|AMarkets сделал условия торговли криптовалютой более выгодными
|Кабмин передал ПАО "Днипрометробуд" в собственность общины Днепра
|Генпрокуратура арестовала счета Trafigura
|Dragon Capital купила ТРК "Радио-Эра"
|АМКУ оштрафовал две компании на 23 млн грн за сговор на торгах по дноуглублению в порту "Южный" в 2015 году
Это интересно
|Эксперты назвали самый надежный браузер
|WhatsApp был заблокирован в Китае в течение 2 дней, восстановил работу во вторник
|Пять странных, но научных способов получше сосредоточиться
|Gionee представила пару смартфонов с дисплеями «от края до края»
|Amazon может заявить о начале приема биткоинов к оплате
|Смартфон Samsung Galaxy X со сгибающимся дисплеем прошел очередную сертификацию
|Новый электробус преодолевает 30 км после 10-минутной зарядки