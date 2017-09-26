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RoboForex проведет новые вебинары Форекс
16:33 25.09.2017 |
Брокер RoboForex приглашает своих клиентов поднять уровень профессионализма и узнать новую информацию касательно заключения сделок на Forex. Компания подготовила для трейдеров очередную серию вебинаров, которые пройдут с 25.09. по 29.09.2017.
В рамках вебинаров эксперты RoboForex расскажут о популярном индикаторе «Heiken Ashi», кросс-курсах британской валюты и стратегиях «Экстра», «Price Action», «Откат Зиг-Зага». Кроме этого для трейдеров подготовлен обзор финрынка по уровням Мюррея. Ознакомиться с темами online-семинаров, которые запланированы на нынешнюю неделю, и зарегистрироваться для участия в них можно на сайте брокерской компании.
Также в RoboForex сообщили о добавлении новостной ленты Dow Jones в платформы МетаТрейдер 4 и 5. Теперь клиенты компании смогут получать самые свежие новости на русском языке от ведущего в мире провайдера фининформации. С новостной лентой Dow Jones трейдеры смогут принимать своевременные решения, поскольку будут в курсе всех актуальных событий в сфере экономики и политики, которые могут изменить настрой рынка Форекс.
По материалам: IAFT News
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