RoboForex проведет новые вебинары Форекс

Брокер RoboForex приглашает своих клиентов поднять уровень профессионализма и узнать новую информацию касательно заключения сделок на Forex. Компания подготовила для трейдеров очередную серию вебинаров, которые пройдут с 25.09. по 29.09.2017.

В рамках вебинаров эксперты RoboForex расскажут о популярном индикаторе «Heiken Ashi», кросс-курсах британской валюты и стратегиях «Экстра», «Price Action», «Откат Зиг-Зага». Кроме этого для трейдеров подготовлен обзор финрынка по уровням Мюррея. Ознакомиться с темами online-семинаров, которые запланированы на нынешнюю неделю, и зарегистрироваться для участия в них можно на сайте брокерской компании.

Также в RoboForex сообщили о добавлении новостной ленты Dow Jones в платформы МетаТрейдер 4 и 5. Теперь клиенты компании смогут получать самые свежие новости на русском языке от ведущего в мире провайдера фининформации. С новостной лентой Dow Jones трейдеры смогут принимать своевременные решения, поскольку будут в курсе всех актуальных событий в сфере экономики и политики, которые могут изменить настрой рынка Форекс.

По материалам: IAFT News