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Ашан откроет три гипермаркета в бывших ТРЦ Караван
15:46 25.09.2017 |
Компания Ашан Ритейл Украина проведет ребрендинг гипермаркетов Караван, которые она приобрела ранее, в четырех городах Украины: Харькове, Днепре, Житомире и Черновцах. Об этом сообщает пресс-служба Ашан.
Трансформация магазинов будет происходить в несколько этапов и завершится до конца года.
Сроки ремоделинга и открытия магазинов под вывеской Ашан следующие:
Магеллан (Киев, пр-т. Глушкова, 13 б) - закрытие на ремоделинг 15 сентября - открытие 29 сентября.
Луговая (Киев, ул. Луговая, 12) - закрытие на ремоделинг 6 октября - открытие 20 октября.
Днепр (ул. Нижнеднепровская, 17) - закрытие на ремоделинг 6 октября - открытие 20 октября.
Магазины в Житомире, Харькове и Черновцах, а также третий магазин в Киеве пройдут ремоделинг в ноябре-декабре.
Группа Ашан Ритейл присутствует в 17 странах, насчитывая 3715 точек продаж.
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