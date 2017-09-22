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Зерновая корпорация полностью запретила торговлю с оффшорами
19:22 22.09.2017 |
Государственное предприятие "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" отдельным приказом ввела полный запрет на торговые операции с оффшорными компаниями. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.
Как сообщается, запрет введен с целью минимизации рисков финансовых потерь при проведении операций по продаже зерна и продукции переработки на внешние рынки.
"С 2015 года торговля с оффшорными компаниями не велась. Однако, в соответствии с внутренним Положение о договорной работе, ведения торговли с контрагентами, зарегистрированными в оффшорной зоне, оставалось возможным, при условии проверки конечного бенефициара или получения письма-гарантии от материнской компании. Чтобы нивелировать любые риски финансовых потерь из-за операции с оффшорами, было принято решение о абсолютного запрета на заключение контрактов с такими контрагентами", - отметил глава компании Дмитрий Гавриш.
По его словам, также в корпорации введен запрет на отгрузку зерновых или продукции их переработки без получения за них предоплаты в полном объеме. Также приказом введена персональная ответственность трейдеров компаний, которые инициируют заключения внешнеэкономических контрактов, за результаты их дальнейшей реализации.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверяет на предмет коррупционной деятельности "Государственную продовольственно-зерновую корпорацию".
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