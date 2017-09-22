Литовцы помогут киевским чиновникам вернуть Киевэнерго в коммунальную собственность

Мэрия Вильнюса поделилась с представителями киевской мэрии опытом возвращения крупной ТЭЦ в коммунальную собственность после долгой эксплуатации коммерческим предприятием. Специально для этого в столицу Литвы прибыла делегация коммунальщиков во главе с заместителем председателя КГГА Петром Пантелеевым.

«Мы вступили в очень сложный процесс по возврату имущества города от «Киевэнерго». Нам нужно решить финансовые вопросы, по которым у нас большие разногласия, взять на баланс почти 90 тыс. объектов недвижимого и движимого имущества, среди которого две огромные ТЭЦ и мусоросжигательный завод. Особенно приятно, что с вильнюсскими коллегами мы договорились о дальнейшей коммуникации: помощь специалистов, прошедших такую ​​сложную процедуру изменения управляющего, для нас чрезвычайно ценна», - сказал Петр Пантелеев.

Также представители департаментов КГГА с представителями мэрии Вильнюса, в частности, заместителем мэра литовской столицы Валдасом Бенкускасом обсудили ряд вопросов управления многоквартирными домами, механизмами контроля качества услуг, участия собственников в процессе реновации жилого фонда.