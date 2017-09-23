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FXOpen открыл доступ к торговле криптовалютой на ПАММ-счетах
17:52 22.09.2017 |
Криптовалюта пользуется все большей популярностью у участников финрынка. Ввиду этого брокер FXOpen объявил о добавлении виртуальной валюты в список инструментов для торговли на ПАММ-счетах. Открыв ПАММ крипто-счет трейдер может заключать сделки с биткоинами, эфириумом, лайткоинами и валютой Dash в парах с американской, российской валютой и евро.
В FXOpen отметили, что минимальная сумма для открытия оферты по ПАММ крипто-счету составляет 1 тысячу долларов. Спред по данному типу счета плавающий, комиссия взимается в размере 0,5% от объема операции. Исполнение ордеров рыночное, кредитное плечо 1:3, максимальное число открытых позиций не ограничено.
Специалисты FXOpen сообщили, что на ПАММ крипто-счете разрешены скальпинг и хеджирование, также можно вести торговлю на новостях. Заключение сделок происходит круглосуточно 7 дней в неделю.
Просмотреть более детально условия работы с ПАММ крипто-счетом можно на сайте FXOpen.
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