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Ярославский намерен в ближайшее время подать в НБУ документы на покупку Проминвестбанка
14:23 22.09.2017 |
Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский еще не подал пакет документов для согласования покупки существенной доли участия в Проминвестбанке, но намерен сделать это в ближайшее время.
"Документы сейчас в стадии подготовки. Думаю, в течение 10-12 дней мы их подадим", - сказал А.Ярославский на брифинге в пятницу.
В начале августа пресс-служба Нацбанка Украины сообщала, что 14 июля в НБУ поступило письмо от представителей А.Ярославского, в котором было выражено намерение в будущем подать в НБУ пакет документов для согласования приобретения существенной доли участия в Проминвестбанке.
Сообщалось также, что комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ 28 июля принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия в Проминвестбанке Максиму Микитасю и Павлу Фуксу. Нацбанк отмечал, что потенциальные покупатели не предоставили необходимых документов для проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины.
ПИБ основан в 1992 году. Российский ВЭБ владеет 99,7% его акций. По данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года банк занимал 13-е место по размеру активов среди 90 действовавших в стране банков.
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