Замглавы НБУ Рожкова: В Приватбанке нечего продавать. Его можно кому-то подарить с доплатой

"В Приватбанке нечего продавать, давайте оставим его за скобками. Его можно кому-то подарить с доплатой", - ответила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова на вопрос о возможной продаже проблемных активов госбанков через ProZorro.

Она отметила, что собственником госбанков является Министерство финансов и это их ответственность.

Рожкова считает, что главной проблемой Ощадбанка и Укрэксимбанка является отсутствие нормального корпоративного управления.

"В Ощаде и Эксиме нет набсоветов. Напрочь отсутствует корпоративное управление. Пока там нет набсоветов, никто выставлять активы на продажу не будет", - отметила она.

По словам замглавы НБУ, на сегодняшний день существует наработанный законопроект о налаживании корпоративного управления в госбанках.

Она отметила, что этот вопрос касается в меньшей мере Укргазбанка, так как там самый низкий уровень NPL (проблемные кредиты).

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров на заседании 18 декабря 2016 года на основании предложения Национального банка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно этому решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.