Teletrade: ФРС играет на повышение

За последние пару недель, как утверждают аналитики Teletrade, многие центральные банки провели заседания по монетарной политике. Очевидно, что повестка дня для каждого центрального банка разная. Российский центробанк пытается сократить гэп между реальной инфляцией и процентными ставками, поэтому снижает ключевую ставку на 50 б. п., до 8,5 проц.

В Европейском ЦБ продолжается жесткая дискуссия по поводу программы количественного смягчения, пока побеждают сторонники М. Драги, которые не хотят спешить в процессе сворачивания стимулов, так как опасаются и проблем на рынке облигаций, и роста курса евро, что может ударить по экспортерам. В Японии руководство центробанка за последние лет 15, похоже, сжилось с различными программами количественного и качественного смягчения, привыкли и к нулевым процентным ставкам, и к постоянной покупке огромного количества различных активов. На пресс-конференции после заседания ЦБ Х. Курода так и сказал: путь к достижению 2-процентной инфляции очень длинный.

Самая любопытная история, которая для всех рынков имеет большое значение, - это последнее заседание ФРС США. Американский регулятор, несмотря на откровенно слабые последние макроэкономические данные, сделал очень жесткое заявление. Они намерены и дальше повышать процентную ставку, цель - довести ее до нейтрального уровня в 2 процента, то есть в течение следующих 12 месяцев ФРС может повысить ставку еще 3 раза. С октября текущего года ФРС начинает процесс сокращения баланса, ежемесячный объем сокращения - 10 млрд долл., каждый квартал он будет пересматриваться и в зависимости от ситуации может быть увеличен на 10 млрд долл. Таким образом, судя по всему, в ФРС после долгих дискуссий победили сторонники жесткой линии, суть которой в скорейшем приведении монетарных рычагов в нейтральное состояние независимо от текущей макроэкономической конъюнктуры. А это значит, что доллар будет крепче, во всяком случае в 4-м квартале текущего года.