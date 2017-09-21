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РФ не будет поставлять Южмашу компоненты для ракет Зенит - РосСМИ
12:32 21.09.2017 |
Россия не будет поставлять украинскому предприятию Южмаш комплектующие для ракет-носителей Зенит, которые предполагается использовать в программе Морской старт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли РФ.
"Если пуски Зенита с Морского старта возобновятся, то изготавливаемые в России система управления и двигатель первой ступени будут поставляться, минуя Украину, прямиком в США, досборка ракеты и ее испытания будут осуществляться в Лонг-Бич", - сказал источник.
Кроме того, аналогичным образом может быть изготовлена ракета-носитель Зенит для запуска космического аппарата Лыбидь.
"Ракета может быть доукомплектована российской системой управления и двигателем первой ступени уже на Байконуре", - сказал источник.
Как сообщалось, компания S7 Sea Launch Limited планирует до 2023 г. запускать с Морского старта украинские ракеты-носители Зенит.
Ранее госпредприятие Южный машиностроительный завод им. Макарова сообщило, что возобновляет производство ракеты-носителя Зенит в интересах международных проектов Sea Launch (Морской старт) и Land Launch (Наземный старт).
28 апреля 2017 г. Южмаш и S7 заключили контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей серии Зенит для исследования и использования космоса в мирных целях в рамках международных программ Морской старт и Наземный старт.
Производство Зенита на мощностях Южмаша было приостановлено в 2014 г. в связи с финансовыми проблемами, возникшими у операторов проектов Морской и Наземный старты.
Ракета Зенит-3SL создана на основе двухступенчатой Зенит-2 разработки КБ Южное и производства Южмаш, разгонный блок ДМ-SL разработан и производится российской ракетно-космической корпорацией Энергия.
Лыбидь - планируемый к выводу на орбиту украинский геостационарный телекоммуникационный спутник. Предназначен для формирования Национальной системы спутниковой связи Украины. Запуск спутника неоднократно переносился в связи с различными проблемами и до сих пор не состоялся. В настоящее время спутник находится в России на хранении в АО Информационные спутниковые системы им. академика Решетнева.
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