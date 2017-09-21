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Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" будет качественно обновлен, - Кистион
11:40 21.09.2017 |
Наблюдательный совет НАК «Нафтогаза» в ближайшее время будет обновлен с тем, чтобы качественно завершить реформу корпоративного управления компании и решить насущные вопросы, которые долгое время остаются открытыми. Об этом в комментарии «Укринформу» заявил Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.
По его словам, одни из ключевых вопросов - создание внутренней системы аудита и контроля с соответствующим международным сертификатом качества, проблематика «Укрнафты» и задолженности теплоснабжающих предприятий, качественная подготовка финансовых планов.
«Нам очень жаль, что такие авторитетные независимые директора решили уйти. Но не стоит драматизировать. В диалоге с нашими международными партнерами будет сформирован качественно новый независимый Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз», - отметил Владимир Кистион.
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Нам очень жаль, что такие авторитетные независимые директора решили уйти. Но не стоит драматизировать. В диалоге с нашими международными партнерами будет сформирован качественно новый независимый Наблюдательный совет, - отметил Владимир Кистион.
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