Наблюдательный совет НАК «Нафтогаза» в ближайшее время будет обновлен ​​с тем, чтобы качественно завершить реформу корпоративного управления компании и решить насущные вопросы, которые долгое время остаются открытыми. Об этом в комментарии «Укринформу» заявил Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

По его словам, одни из ключевых вопросов - создание внутренней системы аудита и контроля с соответствующим международным сертификатом качества, проблематика «Укрнафты» и задолженности теплоснабжающих предприятий, качественная подготовка финансовых планов.

«Нам очень жаль, что такие авторитетные независимые директора решили уйти. Но не стоит драматизировать. В диалоге с нашими международными партнерами будет сформирован качественно новый независимый Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз», - отметил Владимир Кистион.