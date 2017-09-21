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Кабмин одобрил конкурс независимых членов в набсовет "Укрзализныци"
11:38 21.09.2017 |
Кабинет министров Украины одобрил проведение конкурса по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета "Укрзализныци". Соответствующее постановление было принято без обсуждения на заседании правительства в среду.
При этом постановление было принято с необходимостью доработки Министерством инфраструктуры в однодневный срок.
Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что конкурс по отбору главы правления и членов наблюдательного совета государственной компании "Укрзализныця" должен быть объявлен до 1 октября.
9 августа Кабинет министров Украины уволил главу государственной компании "Укрзализныця" Войцеха Балчуна и первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова, назначив последнего временно исполняющим обязанности главы "Укрзализныци".
В свою очередь Владимир Омелян положительно оценил решение правительства об увольнении председателя правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна и заявил, что настаивает на смене всего руководящего состава "Укрзализныци".
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