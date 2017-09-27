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Кабмин передал ПАО "Днипрометробуд" в собственность общины Днепра
14:25 26.09.2017 |
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 20 сентября, распорядился передать 95% находящихся в государственной собственности акций ПАО "Днипрометробуд" в собственность общины города Днепр.
Согласно пояснительной записке к документу, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", такое решение связано с тем, что в течение 2016 года указанное предприятие трижды безуспешно выставлялось на приватизацию.
Как отмечается в документе, поскольку заказчиком строительства первой очереди метрополитена в Днепре определен местный горсовет, возник вопрос о передаче "Днипрометробуда" как спецпредприятия в собственность общины города.
"Днипрометробуд" основан в 1998 году. Основным видом его деятельности является строительство мостов, тоннелей, дорожных эстакад и метрополитена, в частности в Днепропетровске.
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