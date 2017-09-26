Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Лигос УА" (Мариуполь Донецкой обл.) и ООО "Укрсвязьгидрострой" (Одесса) на общую сумму около 23 млн грн за согласованные действия, приведшие к искажению результатов торгов на закупку дноуглубительных работ в морском порту "Южный" (Одесская обл.) в рамках объявленного в августе 2015 года тендера.

Согласно тексту решения АМКУ от 7 сентября, ООО "Лигос УА" (победитель торгов) оштрафовано на 20,749 млн грн, "Укрсвязьгидробуд" - на 2,227 млн грн.

Штраф подлежит уплате в двухмесячный срок со дня получения решения АМКУ.

Согласно описательной части решения, эти две компании были допущены к участию на торгах, при этом предложение ООО "Лигос УА" составляло 133,69 млн грн (с НДС), ООО "Укрсвязьгидробуд" - 133,73 млн грн.

В то же время тендерные предложения еще двух участников - ООО "Техморгидрострой Николаев" (129,82 млн грн) и "Ван Оорд Украина" ("дочка Van Oord, Нидерланды) с 133,23 млн грн были отклонены.

Договор с победителем торгов "Лигос УА" был заключен 5 ноября 2015 года.

Как сообщалось, эксплуатационные дноуглубительные работы в морпорту "Южный", согласно договору с ООО "Лигос УА" были завершены 8 августа 2016 года.

В настоящее время ведутся дноуглубительные работы в порту "Южный". У причалов №23-25 иностранный подрядчик, компания CHEC, создает акваторию под крупный зерновой терминал. Кроме того, портом подписаны еще два контракта на реализацию двух дноуглубительных проектов в акватории и на подходном канале. Также объявлены два тендера на дноуглубление подходного канала к порту "Николаев" и акватории порта "Рени".

Компании "Лигос УА" и "Укрсвязьгидрострой" также подали заявку на участие в торгах по дноуглублению походного канала морского порта "Черноморск" (Одесская обл.), раскрытие тендерных предложений состоялось 16 августа в электронной системе ProZorro.