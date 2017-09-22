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Сеть Varus покупает супермаркеты Billa в Днепре и Запорожье
07:24 22.09.2017 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компаниям "Салтора Плюс", "Фирма "Ариант", "Милтон-Груп" (все - ООО, Днепр) приобрести активы в виде целостных имущественных комплексов предприятия с иностранными инвестициями (ПСИИ) "Билла-Украина" (Киев).
Согласно обнародованным в среду на веб-сайте АМКУ решениям от 7 сентября, речь идет о покупке компаниями "Салтора Плюс" и "Фирма "Ариант" супермаркетов Billa по ул. Кондратюка, 8 и пр. Героев, 2 в Днепре соответственно, и компанией "Милтон-Груп" - супермаркета Billa по ул. Яценка, 2 в Запорожье.
По данным Госреестра, равными долями в этих трех компаниях владеют Kingsbarns Holdings Limited и Mitaly Holdings Limited (обе - Британские Виргинские о-ва).
Как сообщалось, АМКУ решениям от 15 декабря 2016 года разрешил владельцам сети супермаркетов Varus Валерию Киптыку и Руслану Шостаку приобрести контроль над компаниями Kingsbarns Holdings Limited и Mitaly Holdings Limited.
По данным веб-сайта "Билла-Украина", на 20 сентября 2017 года сеть объединяет 17 супермаркетов в Киеве, Обухове (Киевская обл.), Житомире, Днепре и Одессе.
Ранее в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" компания Rewe International AG, развивающая, в частности, сеть супермаркетов Billa в Центральной и Восточной Европе, заявила о не намерении уходить из Украины.
В то же время в компании подтвердили возможность закрытия одного или нескольких магазинов сети Billa в регионах страны.
"Billa остается и будет успешно присутствовать на украинском рынке. Мы не планируем покидать Украину. Как и каждая розничная компания, мы регулярно анализируем наш портфель магазинов. В связи с этим может произойти так, что мы закроем тот или иной региональный магазин за пределами Киева", - говорится в сообщении.
Развитием сети супермаркетов Billa в Украине занимается ПИИ "Билла-Украина".
ПИИ "Билла-Украина" создано в 1998 году концерном Rewe Group, который был основан в 1927 году в Кельне. В Украине первый супермаркет Billa открыт в феврале 2000 года в Киеве.
По состоянию на 30 июня 2017 года сеть объединя 34 супермаркета в Киеве, Борисполе и Вышгороде (Киевская обл.), Днепре, Запорожье, Никополе (Днепропетровская обл.), Кременчуге (Полтавская обл.), Краматорске (Донецкая обл.), Житомире, Одессе и Херсоне.
Чистый доход ПИИ "Билла-Украина" по итогам 2015 года увеличился на 20,5% от уровня 2014 года и составил 1 млрд 968,56 млн грн, а чистый убыток сократился на 9,7% - до 242,07 млн грн.
Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на 20 сентября 2017 года участником с долей 100% в уставном капитале ПИИ "Билла-Украина" является "РЕВЕ Интернациональ АГ" (Австрия).
Уставный капитал ПИИ составляет 444,652 млн грн.
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