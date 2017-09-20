ФГВФЛ установил факты умышленного вмешательства в работу операционной системы Радикал Банка накануне введения временной администрации

Накануне признания неплатежеспособным Радикал Банка осуществлялось умышленное вмешательства в работу его операционной системы, сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на веб-сайте.

"Накануне введения временной администрации в Радикал Банке 9 июля 2015 года средства физических лиц в пределах гарантированной суммы "поступали" на счета еще до момента их открытия. Соответствующие операции по размещению средств регистрировались в рабочее время до 18:00, однако счета таким вкладчикам были открыты только ночью. Это свидетельствует об умышленном вмешательстве в работу операционной системы банка АБС "Б2", - говорится в сообщении.

Как отмечается, при этом по журналу открытых счетов физлиц 9 июля 2015 года было открыто 503 текущих счета, или почти столько же, как за предыдущие полгода работы банка. Обязательства банка по текущим счетам физлиц согласно данным оборотно-сальдового баланса, выросли в 7,3 раза - до 95 млн грн.

"Такие действия были направлены на документальное оформление оснований для получения гарантированных выплат от ФГВФЛ. Проводилось дробление вкладов физлиц и перераспределение средств со счетов юридических лиц на счета физических лиц", - говорится в сообщении.

Как сообщается, что Фонд признал данные сделки ничтожными, однако эти факты не были приняты во внимание судом Киево-Святошинского райсуда, удовлетворившим совместный иск 159 физлиц, которые оформляли "вклады" по такой схеме.

ФГВФЛ подал апелляционную жалобу на решение суда, рассмотрение которой состоится 26 сентября.

Национальный банк Украины (НБУ) 9 июля 2015 года отнес к категории неплатежеспособных Радикал Банк. ФГВФЛ 9 ноября того же года принял решение о начале процедуры ликвидации банка.

Согласно сообщению регулятора, по результатам проверок операционных касс и отделений банка было установлено грубое нарушение законодательства в сфере наличного обращения.

Радикал Банк основан в 2010 году. По данным НБУ на 11 июня 2015 года, Максим Шпак опосредованно владел 71% акций банка, Анри Веремийченко - 20,0042%.

Согласно данным НБУ, к началу апреля 2015 года по размеру общих активов Радикал Банк занимал 64-е место (1,673 млрд грн) 133 действовавших в стране.

