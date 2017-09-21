Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" за период действия пошлин сократила поставки труб в Казахстан в 2012-2016 гг. в 750 раз - с 220 тыс. тонн до 0,3 тыс. тонн.

Как сообщили в пресс-службе "Интерпайпа" в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина", поставки украинских труб в Казахстан осуществляются с пошлиной 18,9-37,8%, которая распространяется и на другие страны - участницы Евразийского экономического союза ((ЕАЭС, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия, РФ).

"Наличие пошлины препятствует экспорту трубной продукции из Украины, при том что на территории Казахстана не производятся все необходимые виды труб", - констатировали в пресс-службе компании в среду.

При этом отметили, что обжалование торговых ограничений в ВТО - международно признанный механизм урегулирования торговых споров, который начинается с запроса на проведение консультаций.

"В "Интерпайп" приветствуют действия украинского правительства по защите торговых интересов украинских производителей на экспортных рынках", - подчеркнули в компании.

Как сообщалось, Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) официально подтвердило направление в рамках ВТО требования о проведении консультаций с Республикой Казахстан в связи с действием антидемпинговых мер в отношении украинской трубной продукции в ЕАЭС.

Согласно пресс-релизу МЭРТ, Украина считает, что продолжение в 2016 году действия антидемпинговых мер в отношении импорта некоторых видов стальных труб происхождением из Украины в размере и форме, действующих на территории ЕАЭС, в частности Республики Казахстан, не отвечает требованиям, установленным отдельным положениям соглашения ГАТТ. При этом отмечается, что согласно установленной процедуре, Казахстан должен в течение 10 дней направить ответ по полученному требованию о проведении консультаций, подтвердив готовность вступить в консультации в рамках указанного дела.

"Украина ожидает, что сторонам удастся достичь взаимоприемлемого решения, которое будет иметь наименее негативное влияние на двусторонние торгово-экономические отношения двух стран уже на этапе консультаций, не переходя к следующей стадии урегулирования спора", - подчеркнула заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольска, которую цитирует пресс-служба министерства.

Пресс-служба также напоминает, что антидемпинговые меры в отношении импорта на территорию ЕАЭС украинской трубной продукции действуют с октября 2011 года (в рамках распространения на весь ЕврАзЭС антидемпинговых мер, действовавших до этого в РФ). В июне 2016 года по результатам пересмотра действие антидемпинговых мер было продлено на пять лет. Размер ставки антидемпинговой пошлины - от 18,9% до 37,8% в зависимости от вида продукции.

Объем поставок украинских труб к ЕАЭС составлял: в 2014 году - 330 тыс. тонн на сумму $373 млн, в 2015-м - 138 тыс. тонн на сумму $133 млн, в 2016-м - 151 тыс. тонн на сумму $111 млн, за 6 месяцев 2017-го - 76,5 тыс. тонн на сумму $63 млн.

Крупнейшим производителем труб в Украине является трубно-колесная компания "Интерпайп".

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В 2016 году "Интерпайп" реализовал 572 тыс. тонн трубной и колесной продукции. В компании работают 11,5 тыс. сотрудников.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод(НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод(НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.