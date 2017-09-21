Verum Option одержал победу в борьбе за лидерство на рынке бинарных опционов

Ежемесячный срез показателей участников бинарного рынка в очередной раз продемонстрировал стабильный рост этого сегмента. Его популярность среди инвесторов постоянно увеличивается, что способствует росту общих торговых показателей, которые за последнее полугодие выросли в два раза.

В августе брокеры бинарного рынка продолжили активную конкурентную борьбу, в результате которой сформировался ТОП10 Рейтинга бинарных опционов МОФТ. Традиционно самые сильные компании заняли лидирующие позиции, сместив более слабых соперников на нижние ступени рейтинга.

Первое место продолжает занимать Verum Option. Компания планомерно наращивает обороты, привлекая внимание все более крупных инвесторов. Такой популярности VerumOption удается достичь за счет выгодных торговых условий, быстрому выводу денежных средств и профессиональной поддержке. На сегодняшний день эта компания является рекордсменом по приросту торговых показателей и длительности размещения на вершине Рейтинга МОФТ.

Второе место вновь возвращает себе IQOption. Ранее эта компания была постоянным главным соперником лидера рейтинга - VerumOption, но в последнее время IQOption начала сдавать свои позиции, все чаще теряя в оборотах. Итоги августа продемонстрировали мощный рост внутренних показателей компании, как следствие IQOption получила плюсом четыре ступени в рейтинге.

Закрывает ТОП3 24option. Компания преодолела пять ступеней и поднялась в первую тройку лидеров с восьмого места. Столь резкий скачок к вершине рейтинга был обусловлен торговым приростом, который на данный момент является самым крупным в компании за последние 6 месяцев.

На четвертое место с минусом в две позиции спустилась компания OlympTrade. Брокер сбавил торговые обороты в два раза и не смог удержаться в пределах тройки лидеров бинарного рынка.

На границе ТОП5 разместилась компания Binomo. Она также потеряла две ступени рейтинга и спустилась с третьего на пятое место. Несмотря на торговый прирост Binomo не смогла конкурировать с более сильными соперниками и под их давлением сползла вниз по лестнице.

Открывает вторую пятерку ТОП10 InstaForex. По итогам августа компании удалось вернуться в списки самых востребованных брокеров бинарного рынка. Компания прибавила шесть позиций и разместилась на 6-м месте рейтинга.

7-е место с потерями получила компания Corsa Capital. В прошлом месяце она продемонстрировала отличный торговый прирост, но не смогла его зафиксировать и спустилась на две ступеньки.

На восьмом месте разместилась Binarium. Компания потеряла четыре позиции из-за полного отсутствия клиентской активности. Если команда компании не сможет вернуть интерес своих инвесторов, то Binarium однозначно покинет списки ТОП10 Рейтинга МОФТ.

Со стабильно низкими показателями на 9-м месте размещается компания Finmax. Она продолжает снижаться в рейтинге и по итогам августа вновь потеряла две позиции.

С минусом в одну ступень закрывает ТОП10 компания Binary.com. Показатели компании приблизились до критично низкой отметки из-за отсутствия новых инвесторов и торговой активности. Надеемся на то, что Binary.com возобновит работу по привлечению клиентского трафика и восстановится в рейтинге до ранее достигнутых максимумов.

Рейтинг брокеров бинарных опционов был составлен на основе анализа торговли самого большого сообщества трейдеров в Мире - МОФТ.