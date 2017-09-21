ПАО "Укрзализныця" работает над усовершенствованием тендерной документации, сокращением сроков расчетов за поставленную продукцию и рассматривает возможность пересмотра размера гарантийного обеспечения торгов.

Как сообщила пресс-служба ПАО, об этом во время совещания с производителями продукции для верхнего строения пути и представителями СБУ и НАБУ сообщил и.о. председателя правления ПАО Евгений Кравцов.

Руководитель "Укрзализныци" призвал производителей продукции для строительства колеи активно участвовать в тендерах, объявляемых ПАО.

По словам Е.Кравцова, компания оказалась в ситуации, когда не может в полном объеме ремонтировать существующие пути и строить новые. Это связано с тем, что в тендерах, которые проводит "Укрзализныця" по закупке продукции для железнодорожной инфраструктуры, участвуют не сами производители, а посредники, которые выходят на торги с ценами, почти вдвое выше реальной стоимости продукции самих производителей.

Ситуацию также осложняет и то, что компании-"прокладки" блокируют торги из-за жалоб в АМКУ и затягивают сроки их проведения, тем самым и поставки. Это может негативно влиять на безопасность движения и операционную деятельность перевозчика.

"Нужен механизм, по которому можно удовлетворить интересы украинских производителей и обеспечить "Укрзализныци" стабильные поставки продукции по справедливым ценам. Мы рассматриваем возможность заключения прямых договоров по переговорной процедуре, а также применение специальных процедур закупок, если это позволяет законодательство. Для нас важно, не завышена ли цена продукции и ее безупречное качество", - отметил Е.Кравцов.

Он также предложил рассмотреть возможность заключения долгосрочных контрактов с производителями продукции. И.о. главы правления ПАО также призвал представителей правоохранительных органов проверить возможность сговора участников торгов.

Во время совещания железнодорожники отметили, что ожидают от Минэкономразвития разработки порядка заключения рамочных договоров, которые могли бы стать эффективным инструментом для прямого сотрудничества с производителями.

Согласно данным "Укрзализныци", на сегодняшний день она обеспечена материалами для верхнего строения пути (рельсы, скрепления, стрелочные переводы, подкладки, накладки и др.) лишь на 18% от годовой потребности. Это не позволяет ремонтировать железнодорожную сеть в запланированных объемах и в соответствии с определенными сроками. К тому же в холодное время года путевые работы не ведутся, что обостряет необходимость своевременного поставки материалов и запчастей для железнодорожной инфраструктуры.