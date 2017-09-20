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НБУ зарегистрировал банковскую группу Коминвестбанка
13:52 20.09.2017 |
Национальный банк зарегистрировал банковскую группу Коммерческого инвестиционного банка (Ужгород).
Об этом говорится в сообщение НБУ, передают Українські Новини.
В банковскую группу вошли банк Коминвестбанк и страховая компания "Полис-Центр".
Контролером группы является Владимир Гисем.
Решение о регистрации было принято 15 сентября.
Эта группа стала 28-й по счету.
Как сообщали Українські Новини, Коминвестбанк контролируется Владимиром Гисемом.
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 47-е место (1,242 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
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