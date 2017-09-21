Тендеры Укрзализныци на закупку вагонов были сорваны

Об этом сообщается на официальном сайте Крюковского вагоностроительного завода.

"Часть тендеров на закупку 2500 полувагонов, которые повторно объявил филиал Дарницкий вагоноремонтный завод ПАО "Укрзализныця", были 15 сентября 2017 года заблокированы жалобами в Антимонопольный комитет Украины", - говорится в сообщении.

Предприятие сообщает, что жалобы на три из одиннадцати тендеров поданы ООО "Максмед Интернешнл". Процедура приостановлена на период рассмотрения АМКУ поданных жалоб.

Общий объем закупки полувагонов по этим тендерам составляет 800 единиц. Отметим, что по самому крупному из заблокированных тендеров - на 500 вагонов - жалоба подана уже повторно.

"Учитывая, что до конца бюджетного года осталось совсем немного времени, дальнейшее затягивание тендеров фирмами-прокладками приведет лишь к срыву планов обновления подвижного состава "Укрзализныци" и к потере заказов на грузовые вагоны в текущем году такими производителями как ПАО "Крюковский ВСЗ", ПАО "Днепровагонмаш", ОДО "Попаснянский ВРЗ", - отмечают в КВСЗ.

За последние несколько месяцев "Максмед Интернешнл" обжаловал ряд тендеров "Укрзализныци" на сумму более 8 млрд гривен.

11 тендеров на закупку 2500 полувагонов были объявлены 2 августа 2017 года.

По данным сайта "Наші гроші", ООО "Максмед интернешнл" имеет уставный капитал 1 млн грн. Эта компания в 2016 году впервые получила государственный подряд в "Укрзализныце" при подозрительных с точки зрения законности обстоятельств.

Массовые обжалования тендеров начались, когда "Максмед Интернешнл" было перерегистрировано на Юлию Павличенко. Она известна как экс-руководитель ГП "Укрэкоресурсы" и заместитель директора Департамента бухгалтерского учета, финансового планирования и обеспечения деятельности Государственного агентства экологических инвестиций Украины.

Юлия Павличенко также владеет ООО "Украинская локомотивостроительная компания" с Вячеславом Якубовским, бывшим помощником нардепа от Партии регионов Владимира Бандурова (сейчас - "Воля народа").

При получении первого подряда УЗ основателем "Максмед Интернешнл" был Владимир Кашпоров из Донецка, соучредитель донецкого юридического ООО "Кэш и партнеры" и ДОМО "Патриотическое движение молодых юристов Донбасса".

По состоянию на 2016 год парк Укрзализныци насчитывал почти 110 тысяч грузовых вагонов.