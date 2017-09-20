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ГФС проверит завод Коломойского в рамках расследования хищения средств ПриватБанка
17:41 19.09.2017 |
Внеплановую проверку проведут на заводе "Биола"
Печерский районный суд Киева назначил налоговую проверку компании-производителя соков" Биола" (принадлежит украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому) по делу хищения средств из "ПриватБанка". Об этом свидетельствует решение суда от 7 сентября.
Согласно материалам суда прокурор Генеральной прокуратуры, а также прокурор Харьковской прокуратуры ходатайствовали перед судом о назначении внеплановой документальной проверки предприятия на предмет соблюдения налогового законодательства.
Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуроров и поручил Государственной фискальной службе провести указанную проверку.
Решение суда обжалованию не подлежит.
Напомним, Генпрокуратура проводит расследование по завладению течение 2008-2016 годов средствами ПАО "ПриватБанк" в особо крупных размерах бывшими должностными лицами банка.
Печерский районный суд Киева 4 сентября наложил арест на здание ООО "Подол-Недвижимость", где находятся офисы ООО "Телерадиокомпания" Студия 1+1, по делу о хищении средств в "ПриватБанке".
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