Roboforex вновь стали лидером рейтинга Форекс

Стабильностью и ростом показателей завершился летний период для многих участников Рейтинга Форекс брокеров МОФТ. Торговый и клиентский прирост наблюдался на уровне первой десятки, а последняя пятерка сформировалась из тех брокеров, которым не хватило мощности для борьбы с более сильными конкурентами.

По итогам последнего отчетного месяца первая тройка лидеров рейтинга осталась без изменений, продемонстрировав стабильность и высокую конкурентоспособность. Списки участников пополнились новыми компаниями, которые вошли в десятку лучших Форекс брокеров, сместив при этом завсегдатаев Рейтинга МОФТ вниз по лестнице.

Первое место и звание лидера рынка сохраняет за собой RoboForex. Компания демонстрирует клиентский прирост, за счет которого ее торговые показатели уже увеличились на 20 процентов и продолжают расти. Судя по результатам команда RoboForex успешно разрабатывает новые направления привлечения активных инвесторов.

Второе место также с приростом и не без боя вновь заняла EXNESS. В прошлом месяце компания триумфально вошла в ТОП3 рейтинга со значительным увеличением торговых оборотов и смогла претендовать на вторую позицию. Спустя месяц EXNESS подтвердила свои намерения, демонстрируя прирост по всем показателям.

На третьей позиции рейтинга продолжает размещаться FortFs. Судя по стабильному приросту оборотов этой компании она претендует на длительное пребывание в первой тройке лидеров Форекс. По итогам августа FortFs вновь закрывает ТОП3 Рейтинга МОФТ.

На 4-м месте дебютирует TeleTrade. В августе эта компания только вошла в списки партнеров МОФТ и сразу же смогла обойти множество брокеров по торговым показателям, разместившись в списках ТОП5. Надеемся на то, что такое яркое появление компании в рейтинге не случайно и Teletrade сможет подтвердить свои намерения в следующем месяце.

Закрывает ТОП5 с минусом в одну позицию Forex4you. Несмотря на торговый прирост компания спустилась вниз из-за давления сильных соперников сверху. По сравнению с прошлым отчетным периодом положение компании немного улучшилось, но этого оказалось недостаточным для стабилизации в рейтинге. И судя по тому, что Forex4you продолжает снижаться, усилия ее команды пока не оправданы.

На шестом месте разместилась Grand Capital с приростом в три позиции. Брокеру удалось увеличить свои торговые обороты в три раза. Команда Grand Capital активно прорабатывает все сегменты финансового рынка, что уже дает свои положительные результаты.

Седьмое место достается абсолютному новичку рейтинга - компании FxFinance. Эта компания является партнером МОФТ только два месяца и уже за столь короткий период времени смогла заинтересовать инвесторов в своих услугах.

На 8-й позиции со снижением разместилась InstaForex. Компания длительное время стабильно закрывала первую пятерку Рейтинга МОФТ, но отсутствие положительной динамики негативно отразилось на ее показателях. Более активные участники рейтинга сместили InstaForex на три ступени вниз.

Благодаря торговому приросту немного улучшила свои результаты FreshForex. По итогам августа компания поднялась на одну позицию вверх и заняла 9-е место в рейтинге.

Со снижением в три позиции закрывает ТОП10 TurboForex. Она сбавила обороты и в результате спустилась на три ступеньки. По итогам предыдущего отчетного периода компания не смогла стабилизироваться в рейтинге, а потеря оборотов и вовсе негативно сказалась на ее положении.

На 11-м месте рейтинга также со снижением разместилась FXGlory. Компания потеряла сразу пять позиций из-за отсутствия активности и снижения торговых оборотов.

ActivTrades наоборот, смогла стимулировать и улучшить торговую активность своих клиентов и получила полюсом одну позицию, разместившись на 12-й ступени Рейтинга МОФТ.

13-е место досталось XM, которая спустилась на пять ступенек из-за потери торговых оборотов. Компания не смогла удержаться на том максимальном уровне, который демонстрировала в прошлом месяце, и сдала позиции.

FxPro продолжила снижение в рейтинге и вновь закрыла месяц с потерями, получив 14-е место. По итогам двух последних отчетных периодов в сумме компания спустилась на 10 позиций и уменьшила свои обороты во столько же раз. Отсутствие правильной стратегии чревато для брокера снижением за пределы ТОП15 уже в следующем месяце.

На границе ТОП15 Рейтинга МОФТ разместилась Альфа-Форекс, которая закрывает список самых востребованных брокеров Форекс с потерей трех позиций. Компания продемонстрировала критичный спад как в торговых показателях, так и в рейтинге. Надеемся на то, что команда Альфа-Форекс сможет вовремя стабилизировать и улучшить внутреннюю ситуацию в компании.

Исследования, на которых был построен рейтинг, проведены на основе анализа показателей торговли самого большого сообщества Форекс трейдеров в Мире - МОФТ