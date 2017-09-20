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Укрпочта предоставила возможность своим клиентам оформить международные отправления онлайн.
07:40 20.09.2017 |
Оформить международное отправление в одну из 234 стран и отдельных регионов можно на сайте Укрпочты через "личный кабинет".
Помимо данного функционала компания запустит в тестовом режиме возможность создания сопроводительных документов, таможенных деклараций для международных отправлений, расчета тарифа с учетом актуального курса валют НБУ, получение штрих-кода, по которому можно отследить путь отправления.
Для этого необходимо зарегистрироваться в "личном кабинете" на сайте Укрпочты и оформить необходимые документы. Укрпочта предлагает скидку в размере 5% всем, кто регистрирует отправление онлайн.
Более того, с 18 сентября клиенты, оформившие отправление через "личный кабинет" смогут отправить посылку без очереди в 15 отделениях в Киеве. В ближайшие месяцы компания планирует расширить список таких отделений.
Сейчас онлайн можно оформить лишь посылки до 10 кг. С начала октября такая возможность будет распространяться на посылки весом до 30 кг.
Сейчас сервис запущен в тестовом режиме.
Напомним, "Укрпошта" объявила о начале пилотного проекта по оплате доставки посылки получателем, который, в первую очередь, направлен на интернет-магазины.
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