Укрпочта предоставила возможность своим клиентам оформить международные отправления онлайн.

Оформить международное отправление в одну из 234 стран и отдельных регионов можно на сайте Укрпочты через "личный кабинет".

Помимо данного функционала компания запустит в тестовом режиме возможность создания сопроводительных документов, таможенных деклараций для международных отправлений, расчета тарифа с учетом актуального курса валют НБУ, получение штрих-кода, по которому можно отследить путь отправления.

Для этого необходимо зарегистрироваться в "личном кабинете" на сайте Укрпочты и оформить необходимые документы. Укрпочта предлагает скидку в размере 5% всем, кто регистрирует отправление онлайн.

Более того, с 18 сентября клиенты, оформившие отправление через "личный кабинет" смогут отправить посылку без очереди в 15 отделениях в Киеве. В ближайшие месяцы компания планирует расширить список таких отделений.

Сейчас онлайн можно оформить лишь посылки до 10 кг. С начала октября такая возможность будет распространяться на посылки весом до 30 кг.

Сейчас сервис запущен в тестовом режиме.

Напомним, "Укрпошта" объявила о начале пилотного проекта по оплате доставки посылки получателем, который, в первую очередь, направлен на интернет-магазины.