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Акционеры производителя экскаваторов ПАО "Борекс" намерены его ликвидировать
07:32 21.09.2017 |
Акционеры ПАО "Борекс" (Бородянка Киевской обл.), производителя экскаваторов на базе тракторов различных моделей, намерены ликвидировать общество.
Согласно объявлению в прессе, соответствующий вопрос внесен в повестку дня внеочередного собрания акционеров ПАО, намеченного на 12 октября.
В частности, в повестку дня собрания внесены вопросы прекращения деятельности ПАО "Борекс" путем ликвидации "в добровольном порядке по решению собрания акционеров", утверждение условий и сроков ликвидации, выборов ликвидационной комиссии, а также утверждение порядка распределения имущества.
ПАО "Борекс" работает с 1978 года, первоначально - как филиал киевского завода "Красный экскаватор", а с 1981 года - как госпредприятие "Бородянский экскаваторный завод". В процессе приватизации в 1994 году было преобразовано в ОАО "Борекс".
С 1995 года, помимо экскаваторов, завод наладил выпуск свеклоуборочных комплексов, затем освоена гамма почвообрабатывающей техники.
По информации на сайте компании, основными рынками сбыта техники были Украина, Россия, Беларусь, Молдова, Казахстан, Польша, Литва, Чехия.
По данным НКЦБФР, по состоянию на второй квартал 2017 года более 60% акций ПАО "Борекс" владеет ООО "Научно-производственная фирма "Система-Борекс", которой, согласно госреестру, на паритетных началах владеют Виталий Пилипенко (глава набсовета ПАО "Борекс") и Александр Пилипенко.
Уставный капитал ПАО - 42,75 млн грн. К началу 2017 года на предприятии работали 119 человек.
В соответствии с финансовым отчетом предприятия за 2016 год, его чистый доход составил 15,41 млн грн (в 2015 году - 9 млн грн), чистый убыток 8,84 млн грн (8,3 млн грн). При этом основной деятельностью было производство машин и оборудования для добывающей промышленности и строительства, а также подъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования.
Для сравнения: в 2008 году чистый доход ПАО "Борекс" превышал 141 млн грн, а в 2009 году упал до 41 млн грн.
В компании агентству "Интерфакс-Украина" пока не предоставили комментариев по поводу решения о ликвидации ПАО.
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