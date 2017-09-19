Финансовые новости
- |
- 19.09.17
- |
- 08:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Вебинары RoboForex — важный помощник для каждого трейдера
16:33 18.09.2017 |
В торговле на Форекс необходимо быть в курсе всех важных событий и постоянно повышать профессионализм, так как это позволит своевременно принимать верные решения и корректировать стратегию для получения хорошей прибыли. Клиенты брокера RoboForex имеют доступ к различным сервисам и программам компании, с помощью которых торговля на финрынке станет более результативной.
Так, трейдеры могут принять участие в вебинарах, которые каждую неделю организовывает RoboForex. В рамках предстоящих online-семинаров специалисты брокера расскажут о кросс-курсах швейцарской и японской валют, стратегиях «Три экрана» и «Торговый хаос». Помимо этого, трейдерам представят обзор текущей ситуации на Форекс с помощью стратегии «Прайс Экшен» и уровней Мюррея.
Записаться для участия в вебинарах и просмотреть их подробное расписание можно на сайте RoboForex.
Задать любые вопросы касательно сотрудничества или торговых условий трейдеры могут специалистам службы поддержки компании посредством телефона, скайпа, электронной почты или онлайн-чата. Также можно изучить информацию о работе брокера на форуме RoboForex, выбрав нужный раздел.
По материалам: IAFT News
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко: Сенат США одобрил выделение $500 млн и летальное оружие для Украины
ТОП-НОВОСТИ
|Экспортеры перестали гнать вверх курс доллара на межбанке
|Украина разместила еврооблигации на $3 млрд под 7,375%
|Когда Тимошенко объявит Саакашвили врагом Украины
|Отложенный шатун. "Демократическая оппозиция" променяла Саакашвили на бюджет и пенсии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Нафтогаз" списал более 385 млн гривен долга предприятий ТКЭ
|Вебинары RoboForex — важный помощник для каждого трейдера
|Убытки "Черноморнефтегаза" составили почти 5 млрд гривен
|Антимонопольный комитет оштрафовал lifecell на 19,5 млн грн
|Тигипко намерен купить VS Банк
|Задолженность предприятий перед "Нафтогазом" увеличилась на 303 млн гривен
"По состоянию на 12 сентября 2017 суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 29,2 млрд гривен. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 303 млн гривен (1%)", - говорится в сообщении.
Это интересно
|В Гарварде вручили Шнобелевские премии - за исследования о "жидких" котах и музыкальном инструменте диджериду
|Face ID распознает владельца с надетыми очками, но не защитит от воров
|Audi R8 лишили полного привода, но зато приспособили для дрифта
|За продвижение сотрудника по службе ответственны гены
|Porsche Cayenne Turbo первым из внедорожников обзавелся активным антикрылом
|Как в ФРГ хотят сертифицировать бордели
|Во Франкфурте дебютировал электрический сити-кар Honda