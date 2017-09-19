Вебинары RoboForex — важный помощник для каждого трейдера

В торговле на Форекс необходимо быть в курсе всех важных событий и постоянно повышать профессионализм, так как это позволит своевременно принимать верные решения и корректировать стратегию для получения хорошей прибыли. Клиенты брокера RoboForex имеют доступ к различным сервисам и программам компании, с помощью которых торговля на финрынке станет более результативной.

Так, трейдеры могут принять участие в вебинарах, которые каждую неделю организовывает RoboForex. В рамках предстоящих online-семинаров специалисты брокера расскажут о кросс-курсах швейцарской и японской валют, стратегиях «Три экрана» и «Торговый хаос». Помимо этого, трейдерам представят обзор текущей ситуации на Форекс с помощью стратегии «Прайс Экшен» и уровней Мюррея.

Записаться для участия в вебинарах и просмотреть их подробное расписание можно на сайте RoboForex.

Задать любые вопросы касательно сотрудничества или торговых условий трейдеры могут специалистам службы поддержки компании посредством телефона, скайпа, электронной почты или онлайн-чата. Также можно изучить информацию о работе брокера на форуме RoboForex, выбрав нужный раздел.

По материалам: IAFT News