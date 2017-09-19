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Тигипко намерен купить VS Банк
09:53 18.09.2017 |
Бизнесмен, владелец ТАСкомбанка и Universal Bank Сергей Тигипко намерен купить VS Банк (Львов).
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета.
В частности, 23 августа Сергей Тигипко подал заявление в АМКУ о предоставлении ему разрешения на опосредованное приобретение доли в уставном капитале VS Банка.
В настоящее время его заявление находится на рассмотрении.
В Национальном банке Українським Новинам подтвердили, что 28 августа от гражданина Украины были поданы документы на опосредованную покупку 99,9% акций VS Банка.
"Сейчас все полученные документы для согласования приобретения существенного участия в "ВиЭс Банке" (VS Банк) зарегистрированы и находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно", - сообщили агентству в НБУ.
Согласно законодательству, Национальный банк рассматривает документы в течение 3-х месяцев со дня их получения.
В настоящее время 99,9% акций VS Банка опосредованно принадлежит Сбербанку России.
По состоянию на 1 июля по размеру активов VS Банк занимал 28-е место (3,6 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
Как сообщали Українські Новини, Сергей Тигипко является владельцем финансово-промышленной группы ТАС.
На финансовом рынке группа представлена ТАСкомбанком и страховой группой ТАС.
В декабре 2016 года Тигипко завершил сделку по покупке Universal Bank и страховой компании Aegon Life Ukraine.
В течение 2017 года ТАСкомбанк приобрел часть активов и пассивов неплатежеспособных Диамантбанка и банка "Новый".
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов ТАСкомбанк занимал 19-е место (10,6 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
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