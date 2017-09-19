Бизнесмен, владелец ТАСкомбанка и Universal Bank Сергей Тигипко намерен купить VS Банк (Львов).

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета.

В частности, 23 августа Сергей Тигипко подал заявление в АМКУ о предоставлении ему разрешения на опосредованное приобретение доли в уставном капитале VS Банка.

В настоящее время его заявление находится на рассмотрении.

В Национальном банке Українським Новинам подтвердили, что 28 августа от гражданина Украины были поданы документы на опосредованную покупку 99,9% акций VS Банка.

"Сейчас все полученные документы для согласования приобретения существенного участия в "ВиЭс Банке" (VS Банк) зарегистрированы и находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно", - сообщили агентству в НБУ.

Согласно законодательству, Национальный банк рассматривает документы в течение 3-х месяцев со дня их получения.

В настоящее время 99,9% акций VS Банка опосредованно принадлежит Сбербанку России.

По состоянию на 1 июля по размеру активов VS Банк занимал 28-е место (3,6 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

Как сообщали Українські Новини, Сергей Тигипко является владельцем финансово-промышленной группы ТАС.

На финансовом рынке группа представлена ТАСкомбанком и страховой группой ТАС.

В декабре 2016 года Тигипко завершил сделку по покупке Universal Bank и страховой компании Aegon Life Ukraine.

В течение 2017 года ТАСкомбанк приобрел часть активов и пассивов неплатежеспособных Диамантбанка и банка "Новый".

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов ТАСкомбанк занимал 19-е место (10,6 млрд гривен) среди 88 действующих банков.