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"ФИНАМ" приглашает принять участие в конкурсе "Лучший частный инвестор — 2017"
16:21 15.09.2017 |
Брокер «ФИНАМ» приглашает своих клиентов поучаствовать в особом конкурсе, инициатором которого выступает Мосбиржа. Данное соревнование будет проходить с 21.09 по 21.12.17. Как сообщают в компании, частные инвесторы, которые в ходе конкурса покажут лучший уровень доходности при работе с разными фининструментами, получат в качестве приза особые награды и денежное вознаграждение.
Принять участие в турнире и побороться за главный приз - 1,5 миллиона рублей - могут все клиенты FINAM, которые открыли брокерский счет на Мосбирже до 01.01.17. Согласно условиям соревнования, стартовая сумма финактивов на конкурсном счете должна быть более 250 тысяч рублей. Торговые результаты участников турнира будут представлены в открытом доступе, благодаря чему все желающие могут наблюдать за конкурентной борьбой инвесторов.
Представители «ФИНАМ» отметили, что конкурс на звание лучшего частного инвестора проводится в России с 2003 года. Цель этого соревнования состоит в том, чтобы продемонстрировать участникам финрынка все возможности, которые они могут использовать в торговле на фондовом и валютном рынках, и доход, который они могут получить, грамотно инвестируя.
По материалам: IAFT News
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