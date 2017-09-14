Успешная торговля на Форекс невозможна без набора определенных знаний и навыков. Для повышения профессионализма своих клиентов брокер FxPro запустил серию вебинаров, состоящую из 20-ти выпусков. В рамках вебинаров трейдерам будет представлена важная для торговли информация. Зарегистрироваться в онлайн-семинарах можно на сайте компании.

Специалисты FxPro отмечают, что курс вебинаров был разработан с учетом запросов со стороны клиентов компании. Команда брокера проанализировала все вопросы трейдеров касательно основ работы на Форекс, анализа информации и психологии и создала курс, призванный повысить эффективность торговли каждого клиента.

Курс вебинаров будет вести Р. Павленко, преподаватель по трейдингу с 15-летним стажем. Занятия будут проводиться еженедельно по понедельникам, средам и пятницам. Среди тем вебинаров значатся волновой анализ, психология трейдинга, торговые планы, коррекционные движения и многое другое.

Ознакомиться с подробным расписанием и тематикой каждого вебинара можно на сайте FxPro.

По материалам: IAFT News