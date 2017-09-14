Новый трамвай Татра-Юг вышел на ходовые испытания

Трехсекционный частично низкопольный трамвай К1М6, созданный компанией Татра-Юг, после двух лет разработки начнет испытания в Каменском. Об этом сообщает Южный курьер.

12 сентября в Каменское привезли в полуразобранном виде для проведения испытаний и сертификации новенький трехсекционный трамвай модели К1М6, созданный компанией Татра-Юг, головной офис которой находится в Одессе, а производственные мощности - в Днепре на площадках завода Южмаш.

На данный момент трамвай изготовлен в единственном экземпляре. Чтобы получить сертификат государственного образца, дающий право серийного выпуска и работы на пассажирских маршрутах, трамвай должна пройти испытания. В Каменском трамвай для начала пройдет тестирование на путях депо, после этого - ходовые испытания на городских линиях. Всего испытания будут длиться не менее 10-14 дней.

Длина трамвая - 26 метров. В салоне 70% доли низкого пола - высокий он лишь над передней и задней тележками. В салон ведут четыре двери, две из них - в низкопольную часть. Вагон способен развивать до 75 км/ч и перевозить до 267 пассажиров.