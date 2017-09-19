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"Нафтогаз" списал более 385 млн гривен долга предприятий ТКЭ
07:22 19.09.2017 |
НАК "Нафтогаз Украины" списал более 385 млн гривен долга предприятий теплоэнергетики за использованный природный газ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".
"Накануне начала нового отопительного сезона НАК "Натфогаз Украины" предпринимает активные меры для урегулирования задолженности предприятий теплоэнергетики за использованный природный газ. Одним из действенных инструментов урегулирования вопроса задолженности предприятий ТКЭ коммунальной формы собственности является реструктуризация долга", - говорится в сообщении.
Так, сообщается, что по состоянию на 13 сентября 2017 года НАК рассмотрела обращение 65 предприятий ТЭК и приняла решение о списании более 385 млн гривен задолженности.
Кроме того, "Нафтогаз" решил реструктуризировать задолженность в сумме около 680 млн гривен, в также списать задолженность при условии полного выполнения договора реструктуризации в сумме около 325 млн гривен.
"Нафтогаз" направил письма 38 теплоснабжающим предприятиям, которые включены в Реестр предприятий, принимающих участие в процедуре реструктуризации задолженности. "Нафтогаз" сообщил указанным компаниям о готовности заключения договора реструктуризации в соответствии с действующим законодательством, которое предусматривает предоставление гарантии органом местного самоуправления с заключением соответствующего договора", - говорится в сообщении.
Кроме того, компания призывает предприятия ТКЭ и органы местного самоуправления ускорить оформление гарантий с соблюдением всех требований действующего законодательства для подписания договоров о реструктуризации задолженности.
Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" 7 сентября заключил соглашение с французской компанией Lazard Freres SAS о предоставлении инвестиционно-банковских услуг на сумму 32,48 млн гривен.
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|Задолженность предприятий перед "Нафтогазом" увеличилась на 303 млн гривен
"По состоянию на 12 сентября 2017 суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 29,2 млрд гривен. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 303 млн гривен (1%)", - говорится в сообщении.
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