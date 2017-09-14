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Швейцарская КУА ResponsAbility Participations намерена купить 40% банка "Львов"
09:17 14.09.2017 |
Швейцарская компания по управлению активами ResponsAbility Participations намерена купить 40% акций банка "Львов".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.
12 сентября банк "Львов" подал необходимую документацию в Национальный банк по согласованию инвестиции нового стратегического акционера, швейцарской компании по управлению активами ResponsAbility Participations AG.
Владелец банка Маргейр Петурссон начал сотрудничество с новым партнером, который разделяет его убеждение в том, что банк из Львова как нельзя лучше подходит для обслуживания клиентов в Западной Украине.
"Лучший практический опыт по Швейцарии, ведущего мирового банковского рынка, позволят нам расти и развивать прочный и надежный региональный банк для малого и среднего бизнеса и частных лиц. Господин Петурссон и ResponsAbility разделяют стремление стать ведущим поставщиком надежных и ориентированных на потребности клиентов финансовых услуг для малого и среднего бизнеса в Западной Украине", - сообщает пресс-служба банка.
В настоящее время банк контролируется известным исландским шахматистом Маргейром Петурссоном.
Как сообщали Українські Новини, по данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 44-е место (1,483 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
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