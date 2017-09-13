FreshForex расскажет, какую платформу выбрать для трейдинга Форекс

Специалисты брокера FreshForex отмечают, что для прибыльной и комфортной торговли на Форекс трейдерам необходима качественная платформа с высокотехнологичными сервисами. Компания предлагает своим клиентам на выбор терминал МетаТрейдер 4 и МетаТрейдер 5. Но какой из них выбрать трейдеру?

Ответ на этот вопрос даст специальный вебинар, который состоится уже завтра, 14.09.17. Проведет онлайн-семинар А. Горячев. В ходе вебинара трейдеры узнают о ключевых отличиях платформ МетаТрейдер 4 и 5 и о новых функциях терминала МТ5. Помимо этого, специалист FreshForex расскажет о том, какая платформа больше подходит для трейдинга.

Все участники онлайн-семинара смогут задать интересующие их вопросы Горячеву прямо на вебинаре и получить на них исчерпывающие ответы. Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно на сайте FreshForex, где также можно просмотреть в записи онлайн-семинары, которые были проведены ранее. Для этого достаточно зайти в раздел «Видеоуроки».

Специалисты брокера напоминают, что завтра центробанк Британии огласит решение по ставке, которое может изменить ситуацию на Форекс. Подготовиться к возможным скачкам валют помогут аналитические прогнозы А. Горячева, ознакомиться с которыми можно в разделе «Аналитика».

По материалам: IAFT News