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FreshForex расскажет, какую платформу выбрать для трейдинга Форекс
17:10 13.09.2017 |
Специалисты брокера FreshForex отмечают, что для прибыльной и комфортной торговли на Форекс трейдерам необходима качественная платформа с высокотехнологичными сервисами. Компания предлагает своим клиентам на выбор терминал МетаТрейдер 4 и МетаТрейдер 5. Но какой из них выбрать трейдеру?
Ответ на этот вопрос даст специальный вебинар, который состоится уже завтра, 14.09.17. Проведет онлайн-семинар А. Горячев. В ходе вебинара трейдеры узнают о ключевых отличиях платформ МетаТрейдер 4 и 5 и о новых функциях терминала МТ5. Помимо этого, специалист FreshForex расскажет о том, какая платформа больше подходит для трейдинга.
Все участники онлайн-семинара смогут задать интересующие их вопросы Горячеву прямо на вебинаре и получить на них исчерпывающие ответы. Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно на сайте FreshForex, где также можно просмотреть в записи онлайн-семинары, которые были проведены ранее. Для этого достаточно зайти в раздел «Видеоуроки».
Специалисты брокера напоминают, что завтра центробанк Британии огласит решение по ставке, которое может изменить ситуацию на Форекс. Подготовиться к возможным скачкам валют помогут аналитические прогнозы А. Горячева, ознакомиться с которыми можно в разделе «Аналитика».
По материалам: IAFT News
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