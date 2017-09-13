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AMarkets расскажет как торговать криптовалютой
16:16 12.09.2017 |
Криптовалюты, в том числе и биткоин, продолжают привлекать все большее число трейдеров, что связано с высокой волатильностью этого актива, дающей возможность заработать хорошую прибыль. При этом специалисты AMarkets утверждают, что высокая волатильность влечет за собой и более высокие риски, поэтому очень важно грамотно подойти к заключению сделок с криптовалютой.
Для этого брокер AMarkets намерен провести 14.09.17 вебинар, посвященный биткоинам. Специалисты компании расскажут о 10-ти самых важных фактах о криптовалюте, проанализируют причины стремительного подорожания биткоина и поделятся актуальными новостями касательно биткоина.
Также в рамках вебинара клиенты AMarkets узнают о нюансах заключения сделок с криптовалютой и смогут задать интересующие их вопросы представителям брокера. Представленная в ходе вебинара информация поможет трейдерам эффективно торговать биткоинами. Напомним, что недавно компания открыла трейдерам доступ к торговле виртуальной валютой, среди которой биткоин, дашкоин, лайткоин, этериум и другие.
Зарегистрироваться для участия в онлайн-семинаре можно на сайте AMarkets.
По материалам: IAFT News
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