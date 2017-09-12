На ПИБ есть покупатели кроме Ярославского, ВТБ Банком никто не интересуется, - НБУ

Национальный банк заявляет, что на покупку Проминвестбанка (Киев) есть другие инвесторы кроме бизнесмена Александра Ярославского, а ВТБ Банком никто не интересуется.

Об этом журналистам сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передают Українські Новини.

"Ярославский пока документы не подал. Есть письмо о намерениях, есть определенные дискуссии. Официально из других инвесторов к нам никто не обращался, но я знаю, что некоторые потенциальные покупатели проводят процедуру составления объективного представления об объекте инвестирования. Когда будет официальное обращение, мы будем готовы рассмотреть", - сказала она.

Замглавы НБУ добавила, что кроме возможной продажи ВТБ Банка у собственников есть вариант сокращения бизнеса.

"Причины заявлений господина Костина находятся в другой плоскости. На сегодняшний день ни один потенциальный покупатель ВТБ к нам не обращался. Поэтому кроме возможной продажи и смены собственника у них есть возможность пойти по пути сворачивания, расчета с кредиторами и выполнения обязательств", - сказала она.

Рожкова добавила, что объемы активов вышеуказанных банков очень большие.

"Объемы активов этих банков очень большие. Из-за российской агрессии много клиентов перестали обслуживать кредиты, и банки начали взыскивать залоги и ставить их на баланс. Поэтому ситуация непростая с той точки зрения, что залог не приносит доходов и процентов. Но это активы, которые можно продать и рассчитаться с вкладчиками", - подытожила она.

Как сообщали Українські Новини, Проминвестбанк основан в 1992 году и контролируется российским Внешэкономбанком (ВЭБ).

В марте СНБО ввел санкции против банков с российским госкапиталом.

В июле стало известно, что Александр Ярославский намерен подать документы в Национальный банк на покупку Проминвестбанка.

99,97% акций ВТБ Банка принадлежит российской группе ВТБ.

В июле стало известно, что российский ВТБ Банк планирует сокращать бизнес в Украине.