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На ПИБ есть покупатели кроме Ярославского, ВТБ Банком никто не интересуется, - НБУ
13:55 12.09.2017 |
Национальный банк заявляет, что на покупку Проминвестбанка (Киев) есть другие инвесторы кроме бизнесмена Александра Ярославского, а ВТБ Банком никто не интересуется.
Об этом журналистам сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передают Українські Новини.
"Ярославский пока документы не подал. Есть письмо о намерениях, есть определенные дискуссии. Официально из других инвесторов к нам никто не обращался, но я знаю, что некоторые потенциальные покупатели проводят процедуру составления объективного представления об объекте инвестирования. Когда будет официальное обращение, мы будем готовы рассмотреть", - сказала она.
Замглавы НБУ добавила, что кроме возможной продажи ВТБ Банка у собственников есть вариант сокращения бизнеса.
"Причины заявлений господина Костина находятся в другой плоскости. На сегодняшний день ни один потенциальный покупатель ВТБ к нам не обращался. Поэтому кроме возможной продажи и смены собственника у них есть возможность пойти по пути сворачивания, расчета с кредиторами и выполнения обязательств", - сказала она.
Рожкова добавила, что объемы активов вышеуказанных банков очень большие.
"Объемы активов этих банков очень большие. Из-за российской агрессии много клиентов перестали обслуживать кредиты, и банки начали взыскивать залоги и ставить их на баланс. Поэтому ситуация непростая с той точки зрения, что залог не приносит доходов и процентов. Но это активы, которые можно продать и рассчитаться с вкладчиками", - подытожила она.
Как сообщали Українські Новини, Проминвестбанк основан в 1992 году и контролируется российским Внешэкономбанком (ВЭБ).
В марте СНБО ввел санкции против банков с российским госкапиталом.
В июле стало известно, что Александр Ярославский намерен подать документы в Национальный банк на покупку Проминвестбанка.
99,97% акций ВТБ Банка принадлежит российской группе ВТБ.
В июле стало известно, что российский ВТБ Банк планирует сокращать бизнес в Украине.
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