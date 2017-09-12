Сумма для докапитализации Приватбанка может быть уменьшена, другие госбанки не нуждаются, - НБУ

Национальный банк допускает уменьшение суммы для докапитализации Приватбанка, другие госбанки не нуждаются в докапитализации.

Об этом журналистам сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передают Українські Новини.

"Сейчас есть рефинансирование, статус которого просрочен. Условием возврата этого рефинанса является погашение корпоративного кредитного портфеля. На таких условиях этот кредит предоставлялся", - сказала она.

Банкир добавила, что госбанки докапитализированы.

"Мы считаем, что госбанки докапитализированы, и все остальное зависит от работы менеджмента по возврату или реструктуризации активов. Госкомпания по управлению активами без перестроения системы корпоративного управления не изменит ситуацию. Потому что если вы переложите из одного кармана в другой, то если не докапитализировать банки, а госкомпанию, то это все равно будет увеличивать госдолг", - добавила Рожкова.

По ее словам, госбанки нуждаются в налаживании корпоративного управления.

"Они нуждаются в налаживании корпоративного управления. По Привату есть проблема оценки активов, они сейчас эту оценку проводят и там сумма небольшая, и я надеюсь, что она уменьшится (будет менее 16 млрд гривен)", - подытожила замглавы НБУ.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров на заседании 18 декабря 2016 года на основании предложения Национального банка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно этому решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.

23 июня 2017 Кабмин решил докапитализировать Приватбанк на 38,5 млрд гривен.

В июле текущего года Министерство финансов докапитализировало Приватбанк на 22,5 млрд гривен.