ПАО "Укрзализныця", по оперативным данным, в январе-августе 2017 года получило 140,3 млн грн чистой прибыли, сообщила пресс-служба ПАО, не приводя сравнительных показателей.

Согласно ее данным, за восемь месяцев 2017 рабочий парк вагонов вырос на 10,2% и составил более 130,7 тыс. единиц, объем эксплуатационного грузооборота вырос на 5,1% - до 197,47 млрд ткм брутто. Пассажирооборот вырос на 4,2% до 19,153 млрд пасс-км. Услугами железных дорог воспользовалось 108,5 млн пассажиров, нагрузка вагонов увеличилась на 9,5% и составила 11 600 вагонов в сутки. Сравнительных показателей по пассажироперевозкам и цифр по грузоперевозкам пресс-служба ПАО не привела.

В январе-августе 2017 "Укрзализныця" освоила капитальные инвестиции на сумму 4,952 млрд грн, что превышает показатель за восемь месяцев 2016 года на 91,8%. В частности, выполнены работы по капитальному строительству на 1,426 млрд грн, приобретено и изготовлено основных средств на 1,297 млрд грн. Также приобретено и изготовлено других необоротных активов на сумму 124,5 млн грн, модернизировано основных средств на 1,35 млрд грн.

Кроме того, направлено на капитальный ремонт основных средств 754,9 млн грн.

Доходы от перевозок по сравнению с результатом восьми месяцев 2016 года, выросли на 4 млрд грн отмечает пресс-служба ПАО не приводя конкретной цифры, однако сообщает, что доход от грузовых перевозок ожидается в сумме почти 9 млрд грн, а от перевозки пассажиров - убыток 6,7 млрд грн.