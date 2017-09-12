Китайская компания обвинила ГПЗКУ в невыполнении контракта

Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС) заявила, что после смены руководства в ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" в мае 2017 года торговые операции между сторонами приостановились.

Соответствующим письмом президента ССЕС Яна Цзин, направленного Министерству аграрной политики и продовольствия, располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"С мая этого года из-за некоторых изменений в руководстве ГПЗКУ, в результате которых торговые операции между сторонами почти остановилась, нынешние оговоренные объемы поставок зерновых будет трудно выполнить. Начался сбор зерна нового урожая, и мы хотели бы призвать ГПЗКУ начать новую сезонную торговлю зерновыми в кратчайшие сроки и приложить максимум усилий для содействия развитию двусторонней торговли", - сообщается в письме китайской корпорации.

В связи со сложившейся ситуацией китайская корпорация выразила надежду, что Минагропрод поможет "призвать ГПЗКУ быстрее вернуться к нормальной ходу деловой деятельности", с целью максимального увеличения годового объема торговли.

Кроме того, для возобновления реализации проекта, компания призвала соблюдать принцип "уникального партнерства" между ГПЗКУ и CCEC.

"То есть, все объемы зерновых и масличных культур (кукурузы, пшеницы, ячменя, сои и т.д.), приобретаемых за кредитные средства Эксимбанка Китая, должны продаваться CCEC или ее дочерним компаниям. CCEC отвечает за их продажу на международном рынке (включая Китай). ГПЗКУ не может продавать сельскохозяйственную продукцию на международный рынок (включая рынок Китая) без получения какого-либо письменного подтверждения от CCEC", - отмечается в документе.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, китайская сторона предполагает, что ГПЗКУ при формировании экспортных предложений в адрес CCEC, выставляла заведомо невыгодные или невыполнимые условия их реализации, чтобы обойти принцип "уникального партнерства" и таким образом вести торговлю самостоятельно.

Как сообщалось, ГПЗКУ в 2016/2017 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) из общего законтрактованного объема зерновых (720 тыс. тонн) поставила китайской корпорации ССЕС 702 тыс. тонн.

ГПЗКУ по итогам 2016 года сократила чистый убыток почти в пять раз по сравнению с 2015 годом - до 765,5 млн грн. Ее чистый доход от реализации в 2016 году возрос на 5,6% - до 13,1 млрд грн.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

Госкорпорация в 2012 году договорилось с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении кредита $1,5 млрд, который планировалось использовать на закупки зерна для их экспорта по торговым соглашениям с КНР. Оператором с китайской стороны по данному контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС).

Ожидаемый общий объем поставок зерновых из Украины в рамках контракта, по информации Минагропрода, составит 80 млн тонн (первый год поставок по кредитному договору - 4 млн тонн, второй год - 4,5 тонн, с третьего года по 15-й - минимум 5,17 млн тонн).

Предполагалось, что в дальнейшем китайская сторона выделит еще $1,5 млрд на проекты орошения и развития зерновой логистики.