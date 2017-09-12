RoboForex приглашает трейдеров на новые вебинары Форекс

Прибыльная торговля на Форекс невозможна без определенных знаний и актуальной информации о состоянии рынка. Брокер RoboForex стремится создать для своих клиентов все условия для эффективной работы на финрынке. С этой целью компания каждую неделю организовывает новые серии вебинаров, в которых специалисты раскрывают важные для трейдеров темы.

На текущей неделе клиенты RoboForex узнают о ключевых особенностях торговых стратегий «Экстра», «Торговый хаос» и «Прайс Экшен». Помимо этого, специалисты расскажут о кросс-курсах единой евровалюты и британского фунта.

Также команда «РобоФорекс» представит анализ Форекс с помощью японских свечей и уровней Мюррея. Специалист компании М. Артемов проведет вебинар на тему выбора торговой стратегии и составления алгоритма торговли.

Отметим, что трейдерам, которые торгуют на новостях, брокер предлагает воспользоваться экономическим календарем Форекс. В нем представлены все самые важные события финрынка, которые могут изменить курс валют. В экономическом календаре указана дата и время выхода конкретного события, прошлое и прогнозируемое значения различных макроэкономических показателей. Просматривая этот календарь трейдер будет всегда подготовлен к возможным разворотам тренда и, таким образом, сможет уберечь свой депозит от минуса.

