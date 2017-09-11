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Детективы НАБУ задержали подозреваемых по делу Укрхимтрансаммиака
12:32 11.09.2017 |
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали трех человек по подозрению в завладении и легализации более 40 млн грн средств государственного предприятия Укрхимтрансаммиак. Задержанным сообщено о подозрении, сообщает пресс-служба НАБУ.
Исполняющего обязанности директора Укрхимтрансаммиака подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Двух руководителей частных предприятий, задействованных, по данным детективов, в схеме завладения средствами госпредприятия и их дальнейшей легализации подозревают также в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступны путем).
По версии следствия, в течение 2014 г. указанные лица вступили в преступления сговор с целью завладения средствами, которые предназначались для выполнения работ по техническому переоснащению локальных систем оповещения населения, проживающего в 2,5-километровой зоне от оси украинского участка магистрального аммиакопровода Тольятти-Одесса.
По версии НАБУ, основная часть средств была оплачена на условиях предоплаты на счета подконтрольных предприятий, а затем использована подозреваемыми для собственных нужд.
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Детективы НАБУ и прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры будут ходатайствовать в суде об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 13,6 млн грн каждому.
Расследование дела Укрхимтрансаммиака детективы НАБУ начали в феврале 2016 г.
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