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Суд начал банкротство бывшего газового монополиста Фирташа
07:36 13.09.2017 |
Хозяйственный суд Киева возбудил дело о банкротстве ЧАО Укргаз-Энерго, которое в 2006 году занимало монопольное положение на рынке импорта газа в Украину и поставок топлива промышленным потребителям.
Об этом говорится в сообщении Высшего хозяйственного суда.
Дело о банкротстве открыто по иску оператора украинской ГТС компании Укртрансгаз.
Укртрансгаз ранее добивался в суде банкротства Укргаз-Энерго в связи с долгом в размере 580 млн грн. Он был сформирован в ходе отношений по договору N117-36 от 28 февраля 2007 года, в рамках которого оператор ГТС оказывал трейдеру услуги по транспортировке газа.
Эта задолженность была признана судом еще в 2010 году, а в 2011 году на его исполнение был выдан соответствующий приказ. Но впоследствии Укргаз-энерго добилось отсрочки выполнения этого решения.
Как сообщалось, ЗАО Укргаз-Энерго было роздано в феврале 2006 году Нафтогазом и RosUkrEnergo на паритетных началах. 50% RUE владел Дмитрий Фирташ и Иван Фурсин
Компания сначала начала продавать газ промышленности на украинском рынке. Через долю в RosUkrEnergo Газпром владел 25% УГЭ.
К апрелю 2006 года Укргаз-Энерго стала эксклюзивным импортером российского газа, покупая его у RUE вместо Нафтогаза на границе с Россией.
Весной 2008-го Кабинет министров по инициативе Юлии Тимошенко отменил решение о создании Укргаз-Энерго. Нафтогаз подал иск с требованием ликвидировать посредника.
После ликвидации в 2015 году RosUkrEnergo доля Газпрома в Укргаз-Энерго перешла компании CENTRAGAS HOLDING LIMITED (Кипр), конечными бенефициарами которой считаются Фирташ. CENTRAGAS владеет 50% УГЭ. Другие 50% акций были отсужены у Нафтогаза и их принадлежность является спорной.
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