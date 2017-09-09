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"Укрнафта" продала весь СУГ "Привату" на 2 900 грн/т ниже цен аукциона "Укргаздобычи"
15:49 08.09.2017 |
ПАО «Укрнафта» на аукционе 8 сентября реализовало весь выставленный сжиженный газ в объеме 4 680 т. Об этом сообщает источник enkorr, присутствовавший на торгах.
По его словам, весь ресурс был выкуплен одним участником ТД «Карпатынефтетрейд» по цене около 20 525 грн/т. То есть, на торгах «Укрнафты» компания группы «Приват» получила ресурс на 2 875 грн/т дешевле, чем его купили 30 компаний на аукционе «Укргаздобычи» 6 сентября. Тогда средняя стоимость топлива составила 23 400 грн/т (без учета налива).
Таким образом, потери наполовину государственной «Укрнафты» от продажи сжиженного газа одной частной компании составили 13,5 млн грн.
Enkorr неоднократно сообщал об убыточных продажах сжиженного газа «Укрнафтой», на которых только за каденцию Марка Роллинса компания недополучила более 100 млн грн.
«Неэффективная реализация нефти и сжиженного газа «Укрнафты», когда выигрывает только покупатель, говорит о том, что наполовину государственная компания по-прежнему находится под полным контролем группы «Приват», - отметил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.
Марк Роллинс был избран главой компании 22 июля 2015 года на волне кризиса, вызванного действиями предыдущего менеджмента, лояльного группе «Приват» - миноритарного акционера «Укрнафты». Роллинс позиционировал себя как независимый топ-менеджер, работающий в интересах всех акционеров. Однако дальнейшие действия нового главы правления заставляют усомниться в его независимости. Он длительное время не увольнял основных фигурантов схем, которые привели к фактическому банкротству «Укрнафты». Это члены правления: В. Пустоваров, А. Кущ, Н. Долина, а также глава безопасности В. Захаров и начальник юридической службы В. Карташов.
Новый состав правления был сформирован преимущественно из экспатов, однако ключевые бизнес-решения в «Укрнафте», касающиеся доходной части, а также юридический контроль за всеми действиями правления осуществляется вице-президентами. Коммерческий блок, отвечающий за реализацию нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, возглавляет Феликс Лунев, а юридические вопросы по-прежнему курирует В. Карташов.
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