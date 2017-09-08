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FXTM предлагает клиентам поработать с CFD на криптовалюты
14:32 08.09.2017 |
Компания FXTM в своем бизнесе стремится учитывать все современные тенденции и не остается в стороне от высокой популярности различных криптовалют, которые стремительно набирают обороты начиная с начала 2017 года. Клиентам брокера предоставляется возможность вести прибыльные торговые сделки с использованием CFD на различные криптовалюты в одной паре с американским долларом.
С начала этого года цена на биткоин выросла на целых 350%, а на эфир - в десять раз. Многие финансовые эксперты уверены, что сейчас идеальное время для того, чтобы торговать криптовалютами и получать достойную прибыль от таких торговых операций.
В самое ближайшее время FXTM планирует предоставить всем своим клиентам еще большее количество инструментов, благодаря которым можно будет довольно продуктивно торговать с использованием популярных криптовалют. Помимо этого, всегда можно заработать на рынке Форекс с помощью других популярных валютных пар с использованием евро и доллара. Для начала торговли необходимо зарегистрироваться, открыть собственный счет, пополнить свой торговый депозит и выбрать валюты или криптовалюты, CFD которые будут использоваться в трейдинге.
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Представители брокера отмечают, что вышеуказанная информация не должна восприниматься в качестве основной инвестиционной рекомендации либо прямого призыва к действию. Компания лишь основывает свои рекомендации исключительно на информации из проверенных источников
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