Финансовые новости
- |
- 08.09.17
- |
- 15:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Приватизация "Укрспирта" является единственным путем развития, - первый замминистра аграрной политики Мартынюк
11:56 08.09.2017 |
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк заявляет, что приватизация государственного предприятия "Укрспирт" является единственным путем его развития.
Об этом он сообщил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Что касается "Укрспирта"... Единственный путь развития этого предприятия - это приватизация", - сказал Мартынюк.
Он попросил депутатов поддержать соответствующий законопроект.
Также Мартынюк сообщил, что при Минагрополитики создана рабочая группа, которая занимается вопросом разработки системы децентрализации управления спиртовыми предприятиями.
Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Владимир Гройсман выступает за скорейшую приватизацию государственного предприятия "Укрспирт".
"Укрспирт" включен в перечень предприятий, которые необходимо подготовить к приватизации в 2017 году.
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде провести приватизацию в спиртовой отрасли и принять зарегистрированный в ноябре 2016 года законопроект №5445 "О демонополизации и внедрении рыночных основ функционирования спиртовой отрасли".
2016 год государственное предприятие "Укрспирт" закончило с чистой прибылью 97,1 млн гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Южанина: Переход на украинские номера уже ввезенным в Украину авто с иностранной регистрацией обойдется в 1-1,4 тыс. евро
ТОП-НОВОСТИ
|Чем "школьное " перемирие" на Донбассе отличается от прошлогоднего
|Дроны-камикадзе: Какре оружие Украина купила в Польше
|Когда закодируют бесплатные каналы на спутнике
|Тарас Чорновіл: Просто треба уважно вслухатися в виступи юлиних адептів збереження нинішньої злочинної судової системи
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|FXTM предлагает клиентам поработать с CFD на криптовалюты
|Приватизация "Укрспирта" является единственным путем развития, - первый замминистра аграрной политики Мартынюк
|Первыми пилотными проектами концессии в Украине будут три портовых проекта
|"Нибулон" в сентябре спустит на воду два судна
|"Альфа-Форекс" рекомендует воспользоваться случаем заработать на комментариях М. Драги
Представители брокера отмечают, что вышеуказанная информация не должна восприниматься в качестве основной инвестиционной рекомендации либо прямого призыва к действию. Компания лишь основывает свои рекомендации исключительно на информации из проверенных источников
|АМКУ разрешил "Ашан Ритейл Украина" приобрести сеть гипермаркетов "Караван"
|"Укрпочта" получила лицензию на поставку газа
Это интересно
|11 способов понравиться начальнику
|Logitech представила компьютерная мышь со встроенным трекболом
|Раскрыта внешность самого большого вседорожника BMW
|ZTE Blade A2S: 100-долларовый смартфон с экраном Full HD
|В 2017 году злоумышленники похитили криптовалюту на сумму более $200 млн
|Шотландия рассчитывает на прекращение продажи дизельных и бензиновых автомобилей к 2032 году
|9 качеств, которые помогут получить повышение