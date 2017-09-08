Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк заявляет, что приватизация государственного предприятия "Укрспирт" является единственным путем его развития.

Об этом он сообщил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Что касается "Укрспирта"... Единственный путь развития этого предприятия - это приватизация", - сказал Мартынюк.

Он попросил депутатов поддержать соответствующий законопроект.

Также Мартынюк сообщил, что при Минагрополитики создана рабочая группа, которая занимается вопросом разработки системы децентрализации управления спиртовыми предприятиями.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Владимир Гройсман выступает за скорейшую приватизацию государственного предприятия "Укрспирт".

"Укрспирт" включен в перечень предприятий, которые необходимо подготовить к приватизации в 2017 году.

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде провести приватизацию в спиртовой отрасли и принять зарегистрированный в ноябре 2016 года законопроект №5445 "О демонополизации и внедрении рыночных основ функционирования спиртовой отрасли".

2016 год государственное предприятие "Укрспирт" закончило с чистой прибылью 97,1 млн гривен.