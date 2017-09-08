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"Альфа-Форекс" рекомендует воспользоваться случаем заработать на комментариях М. Драги
16:55 07.09.2017 |
Брокер «Альфа-Форекс» сообщает о том, что завтра будет опубликовано новое решение по ключевой процентной ставке Евроцентробанка. ЕЦБ намерен оставить ее на нулевом уровне. Таким образом, регулятор хочет обратить внимание всего трейдерского сообщества на различные комментарии со стороны М. Драги.
Представители брокера отмечают, что вышеуказанная информация не должна восприниматься в качестве основной инвестиционной рекомендации либо прямого призыва к действию. Компания лишь основывает свои рекомендации исключительно на информации из проверенных источников, однако «Альфа-Форекс» не дает никаких гарантий.
Компания в очередной раз напоминает о том, что операции с финансовыми инструментами всегда подразумевают определенную степень риска и поэтому перед началом любой торговой сделки чрезвычайно важно проводить детальный анализ популярных новостей рынка и грамотно диверсифицировать свои активы. Ожидается, что в этот раз руководитель ЕЦБ рассмотрит перспективы возможного сворачивания программы стимулирования экономики, что приведет к увеличенному притоку волатильности на всем валютном рынке и может самым неожиданным образом повлиять на динамику валютных пар
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В РУБРИКЕ
|"Альфа-Форекс" рекомендует воспользоваться случаем заработать на комментариях М. Драги
Представители брокера отмечают, что вышеуказанная информация не должна восприниматься в качестве основной инвестиционной рекомендации либо прямого призыва к действию. Компания лишь основывает свои рекомендации исключительно на информации из проверенных источников
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Расследованием установлено, что в мае 2014 года Национальный банк и "Подол Недвижимость" заключили ипотечный договор по обеспечению требований НБУ как ипотекодержателя по договору рефинансирования от 3 марта 2009 года. Предметом ипотеки по указанному договору выступило указанное здание.
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