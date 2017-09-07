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АМКУ разрешил "Ашан Ритейл Украина" приобрести сеть гипермаркетов "Караван"
13:54 07.09.2017 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил "Ашан Ритейл Украина", оперирующей сетью из 11 гипермаркетов в Киеве, Львове, Одессе, Запорожье и Кривом Роге, разрешение на приобретение дистрибьютора "Караван".
Как сообщила пресс-служба "Ашан Украина", компания успешно завершила процесс выкупа сети "Караван", вследствие получения 5 сентября 2017 года разрешения АМКУ на концентрацию.
"После приобретения магазинов, "Ашан Ритейл Украина" укрепляет свое позиционирование в стране и продолжает развитие мультиформатности. Компания отныне будет обладать магазинами в девяти городах и трудоустраивать около 7 тыс. чел.", - говорится в сообщении.
Согласно ему, "Ашан Ритейл" намерена постепенно внедрять в бывших магазинах "Караван" свой коммерческий проект и другие направления в рамках новой концепции-2025.
Как сообщалось, "Ашан Ритейл Украина" в июне 2017 года сообщила о подписании соглашения с украинским дистрибьютором "Караван" о выкупе его активов - 9 гипермаркетов в Украине, в которых занято 3,3 тыс. работников.
Общая площадь гипермаркетов "Караван" составляет 58 тыс. кв. м.
В середине января этого года владелец компании Karavan Real Estate Limited (Нормандские о-ва), управляющей строительством и развитием сети ТРЦ "Караван", Александр Ярославский сообщил, что сеть договорилась с сетью гипермаркетов "Ашан" об открытии ее магазинов в ТРЦ "Караван".
"Ашан Ритейл" входит в состав Auchan Holding, не котируется на бирже и объединяет семейных акционеров и сотрудников. Auchan Holding представлен в 17 странах и состоит из трех предприятий: "Ашан Ритейл", объединяющая во всех странах существующие каналы продаж продовольственных товаров (гипермаркеты, супермаркеты и е-коммерция); "Иммошан" (Immochan) и Оней Банк (Oney Banque).
Количество торговых точек компании в мире составляет более 3,7 тыс.
Группа Auchan создана в 1961 году. В 2016 году выручка Auchan Holding выросла на 0,7% - до EUR52,8 млрд, а чистая прибыль - на 18,2%, до EUR0,82 млрд.
В Украине управление гипермаркетами "Ашан" осуществляется через ООО "Ашан Украина Гипермаркет" (Киев), которое было создано в 2007 году. Первый гипермаркет "Ашан" в Украине был открыт в конце марта 2008 года, сейчас сеть насчитывает 11 гипермаркетов в Украине: шесть - в Киеве, по одному - в Кривом Роге (Днепропетровская обл.), Запорожье, Львове, Сокольниках (Львовская обл.) и Фонтанке (Одесская обл.). Штат сотрудников превышает 3,6 тыс. чел.
Сеть "Караван" в Украине с октября 2003 года развивали Сергей Хрипков и Андрей Гордиенко. В настоящее время сетью управляет ООО "Группа ритейла Украины" ("ГРУ", Киев), которая согласно госреестру принадлежит кипрской "Ронгейт Холдингс Лимитед", конечным бенефициарным собственником которой указан киприот Симеон Симеон.
Чистый доход "ГРУ" в 2015 году составил 3 млрд 301,69 млн грн, чистая прибыль - 14,27 млн грн, данные за 2016 год пока отсутствуют.
Международная финансовая корпорация (IFC), член Группы Всемирного банка, в начале июня сообщила о предоставлении 400 млн грн восьмилетнего кредита "Ашан Ритейл", чтобы поддержать ее долгосрочную инвестиционную программу в Украине.
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Расследованием установлено, что в мае 2014 года Национальный банк и "Подол Недвижимость" заключили ипотечный договор по обеспечению требований НБУ как ипотекодержателя по договору рефинансирования от 3 марта 2009 года. Предметом ипотеки по указанному договору выступило указанное здание.
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