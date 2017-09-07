Печерский районный Киева по ходатайству прокурора департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дениса Ковина наложил арест на счета входящих в агрохолдинг "Астарта" ООО "Цукорагропром", ООО "Хмельницкое" и ООО Волочиськ-Агро" в "ИНГ Банк Украина".

Согласно системе раскрытия судебных решений соответствующее определение суд принял 30 августа, а ходатайство прокуратура подала в рамках досудебного расследования в возбужденном 7 июня этого года криминальном производстве в связи с подозрениями в уклонении от налогов.

Как отмечается в документе, служебные лица "Цукорагропром" в 2016-2017 годах поставили пяти предприятиям "Астарты", в числе которые два указанных выше, 85 тыс. тонн жидкого технического аммиака на 715 млн грн, однако другие подробности дела отсутствуют.

В соответствии с определением суда, предприятиям дана возможность уплачивать с арестованных счетов налоги и заработную плату.

Как сообщалось, "Астарта" 6 сентября заявила о проведенном в ее головном офисе обыске по инициативе Генпрокуратуры "при участии вооруженных правоохранителей и с нарушением процессуальных норм". Холдинг считает действия силовых структур чрезмерными и необоснованными, квалифицируя его как открытое давление на бизнес.

"Астарта" уточнила, что в течение нескольких часов из-за обысков была заблокирована работа компании и ее предприятий, а также остаются заблокированными отдельные ее счета. Однако, согласно сообщению, все производственные процессы на ее предприятиях проходят в обычном режиме.

Руководство компании обратилось к Генпрокуратуре и руководству страны относительно недопустимости силового давления на бизнес и намерена обжаловать действия силовиков в установленном законом порядке.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Крупнейшими акционерами "Астарты" являются бизнесмен Виктор Иванчик и международная финансовая группа Fairfax Financial Holdings Limited, акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже.

Чистая прибыль компании в 2016 году выросла в 5,2 раза по сравнению с 2015 годом - до EUR83 млн, консолидированная выручка - на 17%, до EUR360 млн.

