Финансовые новости
- |
- 12.09.17
- |
- 11:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
АМКУ заинтересовался сделкой Ахметова и Абрамовича
07:57 12.09.2017 |
Антимонопольный комитет Украины рассматривает дело о концентрации после приобретения компанией Private Limited Liability Company Metinvest BV (Гаага, Нидерланды) акций ПАО ЕВРАЗ Днепродзержинский коксохимический завод (Каменское, Украина), которое обеспечивает превышение 50 % голосов в высшем органе управления общества. Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.
"Концентрация происходит на рынках кокса и коксохимической продукции", - отметили в АМКУ.
Антимонопольный комитет просит всех заинтересованных лиц предоставить данные о состоянии указанных рынков.
Компания Private Limited Liability Company Metinvest BV входит в холдинг Метинвест бизнесмена Рината Ахметова. ПАО ЕВРАЗ Днепродзержинский коксохимический завод входил в группу ЕВРАЗ, основным акционером которой является российский бизнесмен Роман Абрамович. Сделка по продаже завода состоялась в 2015 г.
Ранее сообщалось, что группа компаний ЕВРАЗ готова продать коксохимический завод Evraz Южкокс в Каменском, но не планирует продавать Evraz Днепровский металлургический завод в Днепре.
У Evraz в Украине осталось два завода после того, как в мае 2017 г. было подписано соглашение о продаже третьего актива - завода по добыче железной руды Evraz Сухая Балка - компании Berklemond Investments, входящей в DCH Group бизнесмена Александра Ярославского, за $110 млн.
Ранее сообщалось, что группа компаний ЕВРАЗ готова продать коксохимический завод Evraz Южкокс в Каменском, но не планирует продавать Evraz Днепровский металлургический завод в Днепре.
У Evraz в Украине осталось два завода после того, как в мае 2017 г. было подписано соглашение о продаже третьего актива - завода по добыче железной руды Evraz Сухая Балка - компании Berklemond Investments, входящей в DCH Group бизнесмена Александра Ярославского, за $110 млн.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ВСУ научились слушать вражеские переговоры и перехватывать беспилотники
|Почему Тимошенко не с кем объединяться против Порошенко
|А судьи кто? Почему Венгрии и Румынии стоит помолчать об образовании нацменьшинств в Украине
|На межбанк давит рост спроса на наличный доллар
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НКЦБФР зарегистрировала эмиссию акций "Укрзализныци"
|АМКУ заинтересовался сделкой Ахметова и Абрамовича
|Китайская компания обвинила ГПЗКУ в невыполнении контракта
|RoboForex приглашает трейдеров на новые вебинары Форекс
|СБУ: Китайцы выкупили контрольный пакет "Мотор Сич"
|Детективы НАБУ задержали подозреваемых по делу Укрхимтрансаммиака
Это интересно
|Бывшие сотрудники Tesla и BMW выпустят кроссовер с 1,2-метровой приборкой
|PodCase — чехол с аккумулятором для смартфонов iPhone, который способен зарядить и наушники AirPods
|SpaceX впервые вывела в космос секретный самолет ВВС США
|Как делать деньги на капризах супербогачей
|Злоумышленники все чаще используют чужие компьютеры для майнинга
|Индия тоже заинтересовалась поездами Hyperloop и уже заключила соответствующую сделку с Hyperloop Transportation Technologies
|Компания Jaguar Land Rover представила автономный концепт-кар Future-Type и электрическую версию легендарного E-Type