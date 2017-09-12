АМКУ заинтересовался сделкой Ахметова и Абрамовича

Антимонопольный комитет Украины рассматривает дело о концентрации после приобретения компанией Private Limited Liability Company Metinvest BV (Гаага, Нидерланды) акций ПАО ЕВРАЗ Днепродзержинский коксохимический завод (Каменское, Украина), которое обеспечивает превышение 50 % голосов в высшем органе управления общества. Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

"Концентрация происходит на рынках кокса и коксохимической продукции", - отметили в АМКУ.

Антимонопольный комитет просит всех заинтересованных лиц предоставить данные о состоянии указанных рынков.

Компания Private Limited Liability Company Metinvest BV входит в холдинг Метинвест бизнесмена Рината Ахметова. ПАО ЕВРАЗ Днепродзержинский коксохимический завод входил в группу ЕВРАЗ, основным акционером которой является российский бизнесмен Роман Абрамович. Сделка по продаже завода состоялась в 2015 г.

Ранее сообщалось, что группа компаний ЕВРАЗ готова продать коксохимический завод Evraz Южкокс в Каменском, но не планирует продавать Evraz Днепровский металлургический завод в Днепре.

У Evraz в Украине осталось два завода после того, как в мае 2017 г. было подписано соглашение о продаже третьего актива - завода по добыче железной руды Evraz Сухая Балка - компании Berklemond Investments, входящей в DCH Group бизнесмена Александра Ярославского, за $110 млн.

Ранее сообщалось, что группа компаний ЕВРАЗ готова продать коксохимический завод Evraz Южкокс в Каменском, но не планирует продавать Evraz Днепровский металлургический завод в Днепре.

У Evraz в Украине осталось два завода после того, как в мае 2017 г. было подписано соглашение о продаже третьего актива - завода по добыче железной руды Evraz Сухая Балка - компании Berklemond Investments, входящей в DCH Group бизнесмена Александра Ярославского, за $110 млн.