В сентябре компания "Нибулон" закончит строительство последнего (восьмого) из серии несамоходного судна проекта В2000 и самоходного сверхмощного дноуглубительного судна проекта СДС-15, аналога которому нет в Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Как отмечается, спуск на воду несамоходного судна запланирован на 8 сентября, а ввод в эксплуатацию - до конца месяца, спуск самоходного судна запланировано на вторую половину сентября.

В компании отмечают, что благодаря модернизации завода и сотрудничества с Европейским инвестиционным банком компания "Нибулон" будет возможность строить до 15 единиц грузового флота в год и увеличить в ближайшие годы флот до 100 единиц.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития предоставит одному из крупнейших украинских зернотрейдеров компании "Нибулон" 90 миллионов евро.