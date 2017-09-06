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Кабмин решил снизить на 75% ставки сборов в порту "Южный" для танкеров с транзитной нефтью
13:57 06.09.2017 |
Кабинет министров Украины решил снизить на 75% ставки сборов в порту "Южный" для нефтеналивных судов с транзитной нефтью.
Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании в среду.
"Согласовать снижение Министерством инфраструктуры на 75% ставок корабельного, канального, маякового, санитарного, якорного, причального портовых сборов и тарифов на услуги по обеспечению лоцманского проведения и регулирования движения судов для нефтеналивных судов в заграничном плаванье, осуществляющих перевозку транзитной нефти с использованием морского нефтяного терминала "Южный", - указано в решении правительства, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".
Кроме того, правительство согласовало снижение Мининфратсруктуры сборов в портах Черноморска, Николаева, Одессы и "Южного" для транзитных грузов с нефтепродуктами при обработке по технологии "море-берег-море". Например, маяковой сбор для соответствующих судов будет установлен на уровне $0,0081, причальный - $0,0061, административный - $0,0039.
Как отмечено в пояснительной записке к распоряжению правительства, оно принято, в частности, во исполнение договоренностей между президентами Украины и Азербайджана, достигнутых в 2016 году.
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